Pellicce, previste restrizioni più severe sulle importazioni

I prodotti importati e commercializzati illegalmente verrebbero ritirati dal mercato e le persone responsabili perseguite penalmente. Tra l'altro, per accelerare le tempistiche, il Consiglio federale ha già emanato un divieto di importazione a livello di ordinanza che è entrato in vigore il primo luglio 2025 con un periodo transitorio di due anni.



Nell'esaminare questo dossier, la CSEC-S ha apportato alcuni cambiamenti al disegno di legge uscito dalle deliberazioni del Nazionale, talvolta adottati con maggioranze risicate. Con 6 voti a 5 e una astensione, per esempio, propone che il Governo tenga conto non soltanto dei principi guida dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OMSA) sul benessere degli animali ma anche dei regolamenti e delle conoscenze scientifiche riconosciuti a livello internazionale.

