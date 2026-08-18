«Nessuna estate a 50°C!»: un'alleanza chiede più protezione dal caldo

I promotori sostengono che la Svizzera non raggiunga i propri obiettivi climatici e investa troppo poco nella protezione del clima. Chiedono quindi misure immediate, fra cui una maggiore tutela delle persone vulnerabili, un inverdimento diffuso degli insediamenti e ristrutturazioni degli edifici per renderli più resilienti al clima, in particolare le scuole.

L'alleanza chiede inoltre che i responsabili delle emissioni di gas serra nei settori dei trasporti e dell'economia contribuiscano a sostenere i costi dei danni climatici causati. Per dare maggiore peso alle richieste sono previste due manifestazioni a settembre: il 19 nella Svizzera romanda e il 25 nella Svizzera tedesca. Dell'alleanza fanno parte, tra gli altri, diversi partiti, WWF Schweiz, movimenti per il clima e Unia Schweiz.