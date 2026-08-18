Svizzera
Si dimette la presidente del Centro Donne
Christina Bachmann-Roth lascia dopo cinque anni e la vicepresidenza assume la guida ad interim.
20Minuten
Fonte Ats
Si dimette la presidente del Centro Donne
Christina Bachmann-Roth lascia dopo cinque anni e la vicepresidenza assume la guida ad interim.
BERNA - Christina Bachmann-Roth lascia la presidenza del Centro Donne dopo cinque anni. Fino all'elezione della sua succeditrice, la formazione politica sarà diretta dalla vicepresidente Beatrice Borio.
"È il momento giusto per dare spazio a forze nuove", ha dichiarato Bachmann-Roth, citata in un comunicato pubblicato oggi. Sotto la sua guida, il numero delle iscritte alla sezione femminile del Centro è aumentato di circa il 25%, sono state create nuove sezioni cantonali e il comitato direttivo è stato ringiovanito, si legge ancora nella nota.
Le modalità per l'elezione della succeditrice di Bachmann-Roth saranno rese note in un secondo momento.
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