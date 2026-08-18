Si dimette la presidente del Centro Donne

"È il momento giusto per dare spazio a forze nuove", ha dichiarato Bachmann-Roth, citata in un comunicato pubblicato oggi. Sotto la sua guida, il numero delle iscritte alla sezione femminile del Centro è aumentato di circa il 25%, sono state create nuove sezioni cantonali e il comitato direttivo è stato ringiovanito, si legge ancora nella nota.

Le modalità per l'elezione della succeditrice di Bachmann-Roth saranno rese note in un secondo momento.