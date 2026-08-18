Val Roseg, il servizio di carrozze riprende in forma ridotta
I veicoli sono stati sottoposti a controlli tecnici dopo l'incidente mortale di sabato. Per il momento circolano senza rimorchio
PONTRESINA - Dopo il tragico incidente mortale dello scorso fine settimana, il servizio di carrozze in Val Roseg ha ripreso l'attività in forma ridotta. Prima della ripartenza, i veicoli dell'azienda sono stati sottoposti a un controllo tecnico e a una prova dei freni.
Come comunicato martedì da Wohlis Kutschenbetrieb, le carrozze sono state verificate da un'officina specializzata e i freni sono stati testati su un banco di prova. Soltanto i veicoli controllati sono tornati in servizio e, per il momento, circolano senza rimorchio.
Sabato una carrozza a tre cavalli dell'azienda era rimasta coinvolta in un incidente in Val Roseg. Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite. Le autorità stanno accertando le cause dell'accaduto e hanno avviato un'indagine penale per omicidio colposo.
Nel comunicato Werner Wohlwend, dell'azienda interessata, ha espresso il proprio cordoglio ai familiari della vittima e alle persone coinvolte nell'incidente. L'azienda ha inoltre fatto sapere di sostenere le autorità nell'accertamento dei fatti.
Uno dei tre cavalli coinvolti ha riportato ferite lievi ed è stato curato da un veterinario. Secondo l'azienda si riprenderà completamente, mentre gli altri due animali stanno bene.