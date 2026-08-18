Val Roseg, il servizio di carrozze riprende in forma ridotta

Sabato una carrozza a tre cavalli dell'azienda era rimasta coinvolta in un incidente in Val Roseg. Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite. Le autorità stanno accertando le cause dell'accaduto e hanno avviato un'indagine penale per omicidio colposo.

Nel comunicato Werner Wohlwend, dell'azienda interessata, ha espresso il proprio cordoglio ai familiari della vittima e alle persone coinvolte nell'incidente. L'azienda ha inoltre fatto sapere di sostenere le autorità nell'accertamento dei fatti.