BERNA
Finisce con l'auto contro un muro: perde la vita un 57enne
I soccorsi non sono riusciti a salvarlo: l'uomo è deceduto prima del trasporto in ospedale.
Polizia cantonale BE
Fonte Ats
Finisce con l'auto contro un muro: perde la vita un 57enne
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Finisce con l'auto contro un muro: perde la vita un 57enne
I soccorsi non sono riusciti a salvarlo: l'uomo è deceduto prima del trasporto in ospedale.
Finisce con l'auto contro un muro: perde la vita un 57enne
I soccorsi non sono riusciti a salvarlo: l'uomo è deceduto prima del trasporto in ospedale.
BERNA - Un automobilista di 57 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere finito con il suo veicolo contro un muro a Aeschlen ob Gunten, sulla riva destra del Lago di Thun (BE). Stando a quanto comunicato dalla polizia, l'uomo è probabilmente stato vittima di un malore. Nonostante i soccorsi, è deceduto sul posto. Per consentire le operazioni di recupero e i rilievi dell'incidente, il tratto di strada è rimasto chiuso per diverse ore.
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