Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Twint lancia addebito diretto nel 2027

L'addebito diretto consentirà agli utenti di gestire pagamenti ricorrenti tramite l'app, offrendo più controllo e semplicità.
Twint lancia addebito diretto nel 2027
imago
Fonte Ats Awp
di Redazione
Twint lancia addebito diretto nel 2027
L'addebito diretto consentirà agli utenti di gestire pagamenti ricorrenti tramite l'app, offrendo più controllo e semplicità.

ZURIGO - Dal 2027 Twint proporrà l'addebito diretto per le fatture ricorrenti. L'offerta, sostenuta dalle maggiori banche svizzere, andrà a sostituire gli addebiti diretti LSV+ a partire dal 30 settembre 2028.

Gli oltre 6 milioni di utenti Twint potranno concedere, gestire e visualizzare direttamente tramite l'app le autorizzazioni di addebito diretto per i pagamenti ricorrenti - come premi di cassa malattia, abbonamenti o bollette - presso i rivenditori che offrono tale soluzione, indica un comunicato diramato oggi. In caso di addebiti effettuati, gli utenti hanno la possibilità di presentare reclamo presso l'emittente della loro app Twint entro 30 giorni.

L'addebito diretto porta vantaggi anche agli emittenti, che potranno riscuotere i pagamenti ricorrenti in maniera più semplice e riducendo l'onere richiesto per solleciti e procedure manuali.

TWINT è, a suo dire, l'app di pagamento leader in Svizzera. Appartiene alla Banca cantonale vodese (BCV), PostFinance, Raiffeisen, UBS, Banca cantonale di Zurigo (ZKB) nonché SIX e Worldline.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
addebito direttopagamenti digitalitwint
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
2 gior

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani
LIVE
CANTONE
1 gior
22
72

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani

Divorzio al veleno al camping Riarena
LIVE
CUGNASCO
1 gior
16
52

Divorzio al veleno al camping Riarena

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
20 ore

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne
LIVE
LUGANO
1 gior
167
118

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»
LIVE
LOCARNO
2 gior
60
183

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
15 ore

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
16 ore

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie
LIVE
CONFINE
2 gior
27
106

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
4 gior
85

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni
LIVE
STATI UNITI
1 gior

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito
LIVE
LUGANO
2 gior
41
85

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna
LIVE
GRIGIONI
1 gior
22
46

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna

«No alla partita della vergogna»
LIVE
LUGANO
2 gior
208
336

«No alla partita della vergogna»

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone
LIVE
CANTONE
1 gior
5
48

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro
LIVE
RIVERA
1 gior
144
209

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro

Non c'è pace per Carlos Alcaraz
LIVE
TENNIS
2 gior
14
18

Non c'è pace per Carlos Alcaraz

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla
LIVE
CANTONE
21 ore
8
59

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
LIVE
GRAVESANO
18 ore
9
35

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»
LIVE
CANTONE
1 gior
40

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese
LIVE
LOCARNO
2 gior
4
26

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi
LIVE
CANTONE
2 gior

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27
70

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più

Al fiume per rischiare di morire
LIVE
CANTONE
1 gior
3
16

Al fiume per rischiare di morire

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
178

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione
LIVE
BIASCA / RIVIERA
1 gior
5
14

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere
LIVE
STATI UNITI
23 ore
7

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
15 ore
129
337

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»
LIVE
PORTO
1 gior
5
17

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa
LIVE
TENNIS
1 gior
5
14

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia
LIVE
GIORNICO
1 gior
21
17

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
19 ore
6
25

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
57

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
95

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media
LIVE
CANTONE
1 gior
26
106

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti
LIVE
GRIGIONI
2 gior
15
23

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti

Cavallo precipita da un ponte
LIVE
ZUGO
23 ore
42

Cavallo precipita da un ponte

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata
LIVE
MASSAGNO
2 gior
16

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social
LIVE
FRIBURGO
1 gior
13
113

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista
LIVE
VALLESE
2 gior

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista

Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
2 gior
9
13

Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
14

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega
LIVE
BLENIO
1 gior
7
17

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega

Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»
LIVE
LUGANO
1 gior
4
20

Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri
LIVE
VAUD
4 gior
4

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri

Fumo a Iragna, intervengono i pompieri
LIVE
RIVIERA
2 gior
1
10

Fumo a Iragna, intervengono i pompieri

Ponti & CO da applausi, e c'è ancora da "mangiare"
LIVE
PARIGI 2026
1 gior
1
23

Ponti & CO da applausi, e c'è ancora da "mangiare"

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Svizzeri, un popolo di sportivi convinti
LIVE
SVIZZERA
13 min

Svizzeri, un popolo di sportivi convinti

Apprendisti, le istruzioni non bastano: «Vanno seguiti da vicino»
LIVE
SVIZZERA
19 min

Apprendisti, le istruzioni non bastano: «Vanno seguiti da vicino»

Crans-Montana, c'è un nuovo imputato: è il 16esimo
LIVE
VALLESE
27 min

Crans-Montana, c'è un nuovo imputato: è il 16esimo

Fine dello stop: la Svizzera torna a trasferire richiedenti asilo verso l'Italia
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Fine dello stop: la Svizzera torna a trasferire richiedenti asilo verso l'Italia

Ecco perché la pioggia profuma di buono
LIVE
SVIZZERA
3 ore
8

Ecco perché la pioggia profuma di buono

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
LIVE
GRIGIONI
10 ore
9
27

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Siete giovani? Il caldo manda al pronto soccorso anche voi
LIVE
SVIZZERA
13 ore
10

Siete giovani? Il caldo manda al pronto soccorso anche voi

Tremano i ricchi di Ginevra: bande di ladri prendono di mira le loro ville
LIVE
SVIZZERA
15 ore
35
77

Tremano i ricchi di Ginevra: bande di ladri prendono di mira le loro ville

Lite tra giovani con arma (a salve), interviene la polizia
LIVE
VAUD
16 ore
12

Lite tra giovani con arma (a salve), interviene la polizia

Salvataggio estremo nella gola del Jolisch: recuperate tre persone
LIVE
VALLESE
17 ore
3
28

Salvataggio estremo nella gola del Jolisch: recuperate tre persone