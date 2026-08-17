17enne investita da un taxi
Incidente a Opfikon lunedì mattina, la polizia ha aperto un'indagine
Incidente a Opfikon lunedì mattina, la polizia ha aperto un'indagine
ZURIGO - Grave incidente stradale a Glattpark, nel comune di Opfikon (ZH), nella mattinata di lunedì 17 agosto. Erano circa le 10.15 quando una ragazza di 17 anni, che stava attraversando la strada su un passaggio pedonale regolato da semaforo, è stata investita da un taxi guidato da un 51enne, diretto verso Opfikon.
La giovane ha riportato ferite di entità ancora da determinare. Dopo le prime cure prestate dal servizio di soccorso di Bülach e dal medico d’emergenza, è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza.
Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte della Polizia cantonale di Zurigo e della Procura di Winterthur/Unterland. In particolare, gli inquirenti stanno verificando se il semaforo fosse verde per la pedone o per l’automobilista al momento dell’impatto.