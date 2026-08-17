17enne investita da un taxi

La giovane ha riportato ferite di entità ancora da determinare. Dopo le prime cure prestate dal servizio di soccorso di Bülach e dal medico d’emergenza, è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza.

Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte della Polizia cantonale di Zurigo e della Procura di Winterthur/Unterland. In particolare, gli inquirenti stanno verificando se il semaforo fosse verde per la pedone o per l’automobilista al momento dell’impatto.