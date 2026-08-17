Spuntano i "ladri di acqua". La siccità fa paura: preoccupati uno svizzero su due

AARAU - Non è un caso che la chiamino l'oro blu. Per molto tempo, l’acqua è stata considerata una risorsa scontata in Svizzera. Ma quando questa risorsa inizia a scarseggiare come in questi mesi di siccità, c'è perfino chi si trasforma in ladro d'acqua. È accaduto a Veltheim, comune argoviese di 1600 abitanti: qui a partire da oggi le fontane pubbliche resteranno a secco dopo una serie di prelievi di grandi quantità d'acqua da parte degli abitanti. La decisione arriva dopo che, in più occasioni, dalle fontane sono state prelevate quantità consistenti d'acqua, in alcuni casi utilizzando persino cisterne o pompe sommerse.