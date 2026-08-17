Lieve ripresa dei pernottamenti alberghieri a luglio

Dopo quattro mesi consecutivi di calo, a luglio l'andamento è quindi tornato leggermente in territorio positivo. Nei primi due mesi del 2026, il settore alberghiero svizzero aveva ancora proseguito sulla scia dei risultati record dell'anno precedente, registrando un aumento del numero di pernottamenti. A partire da marzo, tuttavia, i pernottamenti hanno iniziato a diminuire su base mensile.

Fra gennaio e la fine di giugno, il settore alberghiero svizzero ha fatto segnare un calo delle presenze dello 0,7%, attestandosi a 20,3 milioni di pernottamenti.