Ciberattacco a Stadler Rail: presunto hacker a processo a Zurigo

È considerato il principale sviluppatore dei malware utilizzati per crittografare i dati di aziende quali Stadler Rail, Meier Tobler e Crealogix al fine di chiedere un riscatto. Le aziende prese di mira hanno subito danni per milioni.

Per la sua partecipazione ai reati, l'imputato avrebbe ricevuto somme considerevoli in criptovalute. La procura lo accusa di aver riciclato sistematicamente tali proventi criminali. Per occultare l'origine dei fondi, pari ad almeno 490'000 franchi, avrebbe utilizzato mixer di criptovalute specializzati, effettuato centinaia di transazioni coperte e scambiato valute digitali attraverso diverse piattaforme di trading. Una parte del denaro sarebbe infine confluita su conti bancari svizzeri per finanziare il proprio sostentamento.