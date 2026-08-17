Salvataggio estremo nella gola del Jolisch: recuperate tre persone

Calato per 48 metri

Per raggiungerle è intervenuto uno specialista della KWRO, calato dall’elicottero con una longline lunga 50 metri. Il pilota ha posizionato l’elicottero sopra la gola e ha iniziato a calare il soccorritore tra le pareti rocciose, sempre più strette e ripide.

Con la discesa, però, il pilota ha perso progressivamente la visuale sullo specialista e sull’ambiente circostante, fino a non riuscire più a vederlo direttamente dal cockpit. A quel punto è stato necessario affidarsi completamente alle comunicazioni radio e alle indicazioni del soccorritore, mantenendo l’elicottero nella posizione corretta. Lo specialista è stato così calato fino a 48 metri di profondità.