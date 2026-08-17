Respinti sei progetti di trasporto via fune

Se il progetto St-Maurice-Vérossaz è ormai ufficialmente sostenuto dall'UFT, i progetti di collegamento tra Conthey e Nendaz, Riddes-La Tzoumaz, Euseigne-St-Martin, Bramois-Nax, Vionnaz-Torgon e Vouvry-Miex hanno avuto un destino opposto.

Ruppen ha sottolineato che il Cantone analizzerà «in dettaglio, insieme ai Comuni interessati ed entro la fine dell'estate, le conclusioni dell'UFT al fine di valutare, per ciascun progetto, quali prospettive esistono e in che misura sia opportuno proseguire con le procedure».