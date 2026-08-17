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VALLESE

Respinti sei progetti di trasporto via fune

Il Cantone Vallese valuterà assieme ai comuni come procedere dopo la bocciatura dell'UFT.
Respinti sei progetti di trasporto via fune
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Fonte Ats
di Redazione
Respinti sei progetti di trasporto via fune
Il Cantone Vallese valuterà assieme ai comuni come procedere dopo la bocciatura dell'UFT.

SION - L'ambizione del Vallese di dotarsi di nuovi impianti a fune ha subito una battuta d'arresto da parte dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT). Dei sette progetti attuali, solo uno ha ricevuto il sostegno dell'UFT per un cofinanziamento da parte della Confederazione.

«Preferisco precisare che è stata approvata una nuova linea», ha affermato Franz Ruppen, consigliere di Stato vallesano responsabile del Dipartimento della mobilità, del territorio e dell'ambiente, confermando a Keystone-ATS informazioni sul tema pubblicate dal Nouvelliste.

Se il progetto St-Maurice-Vérossaz è ormai ufficialmente sostenuto dall'UFT, i progetti di collegamento tra Conthey e Nendaz, Riddes-La Tzoumaz, Euseigne-St-Martin, Bramois-Nax, Vionnaz-Torgon e Vouvry-Miex hanno avuto un destino opposto.

Ruppen ha sottolineato che il Cantone analizzerà «in dettaglio, insieme ai Comuni interessati ed entro la fine dell'estate, le conclusioni dell'UFT al fine di valutare, per ciascun progetto, quali prospettive esistono e in che misura sia opportuno proseguire con le procedure».

«In questa fase, il rifiuto di un cofinanziamento federale non significa necessariamente la fine dei progetti in questione», ha ricordato il consigliere di Stato. «L'UFT prevede una nuova procedura di valutazione nel 2027, che consentirà ai promotori dei progetti, se lo desiderano, di rielaborare la propria documentazione e di presentarla nuovamente qualora sussistano le condizioni necessarie».

Nel caso in cui la Confederazione decidesse di non sostenere uno o più di questi progetti, il Vallese non si farà comunque carico della quota federale non ottenuta.

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ufficio federale dei trasportivalese
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