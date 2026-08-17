Scontro sulle tasse: l’Iniziativa del 12% sfida la voracità fiscale

Anche lui capogruppo al Gran Consiglio, ma dei Verdi liberali, Jerome De Benedictis ha difeso una misura "giusta e semplice", ma anche "rapida", con applicazione a partire dal 2027. Respingendo l'idea di un "regalo ai ricchi", ha affermato che questo sgravio fiscale sarebbe "efficace" e andrebbe a beneficio "diretto" della classe media, con sgravi fiscali che non saranno "trascurabili".