«Sanzioni contro i coloni israeliani violenti»

BERNA - Riprendere le sanzioni decise dall'Unione europea «contro i coloni israeliani estremisti e le organizzazioni che li sostengono», indicati come responsabili di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani dei palestinesi in Cisgiordania. È quanto chiede al Consiglio federale una mozione depositata da Giorgio Fonio insieme a Jean Tschopp e Fabian Molina (PS), Simone Gianini e Laurent Wehrli (PLR) e Vincent Maitre (Centro).