Oltre mille piloti firmano una lettera aperta indirizzata a Swiss

Le trattative per un nuovo CCL per il personale delle cabine di pilotaggio sono in corso da tempo, ricorda l'organizzazione in un comunicato odierno. I piloti chiedono, fra l'altro, una migliore pianificazione del tempo libero, un minor carico di lavoro e una retribuzione adeguata al mercato. «Le firme mostrano la coesione del personale e segnalano allo stesso tempo l'urgente necessità di agire», afferma il portavoce di Aeropers Thomas Steffen, citato nella nota.

Da parte sua il CEO di Swiss Jens Fehlinger, in una comunicazione interna ai piloti, mostra comprensione per le loro richieste. «Conosciamo i vostri temi: e molti di essi sono anche i nostri», scrive. La società dice di lavorare già da tempo con Aeropers a nuovi modelli di lavoro e negozia intensamente sui temi citati. Il manager fa però anche riferimento alla pressione economica e all'andamento dei costi: un nuovo CCL deve a suo avviso tenere conto sia delle esigenze dei piloti, sia della competitività a lungo termine di Swiss. Allo stesso tempo, il dirigente sollecita progressi: «Il tempo stringe», conclude.