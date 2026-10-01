«Non sono preoccupato per il Lugano»

Dunque, non sei preoccupato per il Lugano?

«Secondo me, una volta che il Lugano vincerà un paio di partite di fila, cambierà tutto. Spesso è proprio questione di fare clic. Urge però lavorare su due aspetti in particolare: sul powerplay, che fin qui non ha funzionato, e sull'aspetto mentale, perché quando sei avanti 3-0 devi assolutamente portarla a casa. Ad ogni modo, ripeto, non sono preoccupato... Se guardiamo la classifica, vincendo le due partite mancanti il Lugano sarebbe nei playoff. Ecco, contro Rapperswil e Ajoie (le prossime sfide, ndr) bisogna fare punti, altrimenti qualche dubbio comincerebbe seriamente a entrare nella testa dei giocatori».

Ti sta stupendo il fatto che Giovanni Morini non trovi spazio in questo Lugano?

«In questo momento, soprattutto a livello di grinta al Lugano manca uno come Morini, un giocatore che non si tira mai indietro quando c'è da bloccare un tiro o fare un check. Però bisogna sempre valutare il tutto... Chi tiri fuori? Un Bertaggia che sta segnando praticamente in tutte le partite? Un Tanner che sta giocando bene? Personalmente, io ho fatto il 13esimo attaccante negli ultimi anni della mia carriera ed è un ruolo che ho accettato. Vi dirò, a volte giochi di più assumendo quel tipo di ruolo piuttosto che in quarta linea, perché entri quando uno si fa male o quando qualcuno prende una penalità di partita. Ero un po' il jolly della squadra, ma è una "posizione" che bisogna accettare evidentemente perché mentalmente è meglio essere nei 12 attaccanti».