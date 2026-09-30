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TENNIS

«Mentalmente non è forte come sembra»

Andy Murray ha rivelato un lato del carattere di Nole sorprendente
«Mentalmente non è forte come sembra»
IMAGO / ABACAPRESS
di Fabrizio BerettaGiornalista
«Mentalmente non è forte come sembra»
Andy Murray ha rivelato un lato del carattere di Nole sorprendente
TENNIS: Risultati e classifiche

LONDRA - Un pregio di Novak Djokovic? La sua forza mentale... È un accostamento che abbiamo sentito spesso parlando del tennista serbo. Eppure, almeno secondo il racconto di Andy Murray, che ha allenato Nole da novembre 2024 a maggio 2025, le cose non starebbero proprio così.

«Allenandolo ho scoperto che non è forte mentalmente come sembra - ha rivelato lo scozzese al podcast 'Servedwith Andy Roddick" - Prima dei match mette tutto in discussione. Siamo abituati a pensare che sia lo sportivo più forte a livello mentale. Lo è, ma ha anche molti dubbi. Lo avrei sfidato con più fiducia se avessi scoperto prima i dubbi e le fragilità di Djokovic...».

Insomma, ecco un caso dove l'apparenza inganna...

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