«Mentalmente non è forte come sembra»

«Allenandolo ho scoperto che non è forte mentalmente come sembra - ha rivelato lo scozzese al podcast 'Servedwith Andy Roddick" - Prima dei match mette tutto in discussione. Siamo abituati a pensare che sia lo sportivo più forte a livello mentale. Lo è, ma ha anche molti dubbi. Lo avrei sfidato con più fiducia se avessi scoperto prima i dubbi e le fragilità di Djokovic...».

Insomma, ecco un caso dove l'apparenza inganna...