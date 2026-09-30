L'ASF volta le spalle a Infantino: «Non lo sosterremo»

Per l'ASF, credibilità, trasparenza, responsabilità e un reale coinvolgimento degli organi competenti sono condizioni imprescindibili per mantenere la fiducia nella gestione del calcio internazionale e nell'integrità della FIFA. Alla luce degli sviluppi registrati da giugno e delle questioni ancora irrisolte, il Comitato centrale ritiene che queste condizioni non siano più soddisfatte.

«Come Associazione Svizzera di calcio ci aspettiamo dalla dirigenza della FIFA i più elevati standard in termini di trasparenza, chiarezza e responsabilità istituzionale», afferma il presidente dell'ASF Peter Knäbel. «Le misure -annunciate dalla FIFA nella lettera del 21 settembre - rappresentano certamente un segnale importante e possono contribuire a migliorare la situazione. Al tempo stesso, restano aperte questioni fondamentali riguardanti il contesto, le responsabilità e i processi decisionali. Visto che queste non sono state chiarite in modo convincente, non possiamo assumerci la responsabilità di continuare a sostenere la candidatura di Gianni Infantino».