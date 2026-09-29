In Ticino paghiamo più di tutti: «Tornare nella media nazionale sarà dura»

«Se il sistema non cambia in modo molto radicale, la vedo dura». Già perché sul livello della spesa pesa la struttura demografica. «Questa non spiega l'accelerazione dei costi che abbiamo avuto, soprattutto dopo gli anni della pandemia, ma contribuisce a spiegare il nostro livello di spesa. Non credo quindi che riusciremo mai a rientrare nella media svizzera, perché siamo più vecchi della media nazionale».

Ma c'è anche un altro aspetto nel quale, secondo Francetic, siamo diversi dal resto della Svizzera: il sistema dell'offerta. «Abbiamo più anziani, ma abbiamo anche un'offerta sanitaria molto diversa. In alcuni settori c'è molta abbondanza, anche se non in tutti: per alcune specialità mediche abbiamo in realtà una sottofferta, mentre in molti altri settori c'è una sovrafferta».