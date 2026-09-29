«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»

Si legge: «Alla luce delle verifiche svolte e delle normative attualmente in vigore (in particolare l’art. 158 cpv. 1 e 2 LGC), è emersa la necessità di mettere a disposizione di tutti i membri del Gran Consiglio le sentenze, nel rispetto delle disposizioni relative alla confidenzialità e alla protezione dei dati senza attendere la loro crescita in giudicato, considerato comunque il rispetto del segreto d’ufficio al quale siete vincolati (art. 54 LGC, art. 320 CP). In virtù di quanto sopra, vi informiamo che la seguente procedura sarà applicata da ora in avanti: Sarete informati tramite posta elettronica ogniqualvolta venga notificata una sentenza del Consiglio della Magistratura o della Commissione di ricorso sulla magistratura. Ciascun deputato o deputata potrà richiederne una copia (in formato elettronico o cartaceo) ai Servizi del Gran Consiglio, che provvederanno a trasmetterla. Qualora necessario per la tutela dei dati sensibili di terze persone, le sentenze saranno fornite in versione anonimizzata».

Alla luce di questo precedente, Pronzini e Sergi invitano l'UP a «senza ulteriore indugio, la sentenza del Consiglio della Magistratura intimata al Plenum del Gran Consiglio» a tutti i deputati.