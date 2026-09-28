Il Centro Lugano verso le cantonali: «Definito il 90% delle candidature»

Ad aprire la serata è stata la presidente della sezione il Centro Capriasca, Paola Lanza, che ha sottolineato il ruolo della famiglia quale primo luogo educativo e quello delle istituzioni nel creare condizioni favorevoli e mettere a disposizione strumenti che possano sostenerla in questo compito.

Su questo tema si è concentrato anche l'intervento di Giacomo Nobile, medico e municipale di Capriasca, che ha illustrato il ciclo di conferenze promosso dal Comune per genitori, educatori e altre persone interessate ai temi della crescita. Il progetto è nato con l'obiettivo di offrire occasioni di informazione e confronto alle famiglie. A seguito di una mozione, il Consiglio comunale ha stanziato un credito di 10'000 franchi per avviare l'iniziativa.