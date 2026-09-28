Conservatorio della Svizzera italiana, festa per 207 neodiplomati

Il direttore della SUPSI Franco Gervasoni ha invece sottolineato la capacità della musica di avvicinare persone e popoli. «Vi auguro di regalare tanti momenti di benessere al pubblico che incontrerete sulla vostra strada, grazie alla straordinaria padronanza della lingua universale della musica», ha affermato, ricordando il valore di questa capacità «in un periodo storico decisamente infelice, in cui il mondo si sta dividendo sempre più».

Alla cerimonia è intervenuto anche il direttore d'orchestra e direttore musicale e artistico dei Barocchisti Diego Fasolis, che ha raccontato la propria esperienza professionale e insistito sull'importanza dello studio. «I docenti possono indicarvi la strada, ma la firma finale potete metterla solo voi stessi», ha detto ai diplomandi.