Conservatorio della Svizzera italiana, festa per 207 neodiplomati
Studenti provenienti da 25 Paesi hanno ricevuto Bachelor, Master e diplomi di Formazione continua. Il premio per il Miglior Bachelor 2025/26 è andato a Riccardo Cova.
LUGANO - Sono 207 i diplomi consegnati quest'anno dalla Scuola universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana. La cerimonia si è svolta giovedì 24 settembre nell'Aula Magna dell'istituto: 13 studenti hanno ottenuto un Bachelor, 88 un Master e 106 un diploma di Formazione continua/Advanced studies. I diplomati provengono complessivamente da 25 Paesi.
Ad aprire la cerimonia è stata Ina Piattini Pelloni, presidente del Consiglio di Fondazione del Conservatorio, che si è rivolta ai diplomandi richiamando anche il progetto della Città della Musica. «Noi, la Fondazione Conservatorio della Svizzera italiana, stiamo costruendo la Città della Musica, voi state costruendo il vostro futuro. Due percorsi per ora separati, che presto si incontreranno per diventare un unico percorso». Ai giovani musicisti ha poi rivolto l'invito a non perdersi «mai d'animo» e a continuare a credere nel proprio sogno.
Il direttore della SUPSI Franco Gervasoni ha invece sottolineato la capacità della musica di avvicinare persone e popoli. «Vi auguro di regalare tanti momenti di benessere al pubblico che incontrerete sulla vostra strada, grazie alla straordinaria padronanza della lingua universale della musica», ha affermato, ricordando il valore di questa capacità «in un periodo storico decisamente infelice, in cui il mondo si sta dividendo sempre più».
Alla cerimonia è intervenuto anche il direttore d'orchestra e direttore musicale e artistico dei Barocchisti Diego Fasolis, che ha raccontato la propria esperienza professionale e insistito sull'importanza dello studio. «I docenti possono indicarvi la strada, ma la firma finale potete metterla solo voi stessi», ha detto ai diplomandi.
Prima della consegna dei diplomi è stato inoltre attribuito il Premio Miglior Bachelor 2025/26 - BPS (SUISSE) a Riccardo Cova, studente di organo della classe di Stefano Molardi.
A chiudere la cerimonia è stato il direttore generale del Conservatorio della Svizzera italiana Christoph Brenner, con l'augurio ai neodiplomati «che non perdiate mai la voglia e la curiosità (tantomeno il coraggio!) di progredire, di aggiornarvi, di imparare del nuovo». La serata è stata accompagnata da intermezzi musicali eseguiti dagli studenti
Tra i diplomati Bachelor e Master figurano:Lucia Angeretti Alessandra Assi Francesco Barosi Lorenzo Bassani Annamaria Bekiai Alessandro Bennardo Lucia Sole Bertini Fabrizio Berto Jacopo Bertoldini Gianmarco Bianchi Anna Caterina Binda Davide Broggini Federico Caneva Silvia Capretta Davide Cardinale Giulio Cattaneo Samuele Ceragioli Anastasiia Chorna Yelysei Chornyi Allegra Ciancio Antonio Coiana Chiara Corriero Niccolò Corsaro Ginevra Costantini Negri Riccardo Cova Nicola Di Benedetto Davide Dipilato Giona Drovanti Francesco Fadda Alice Fassone Greta Ferrario Serena Flore Nicola Gandolfo Diana Gargano Mattia Giannone Malavita Roberto Gil Bermejo Margherita Gimelli YuXuan Gu Alberto Guerrera ShuQi Hu Federica Iacovelli Kokoro Imagawa Chiara Serena Kaufman Georgia Artemis Konstantouraki Sofia Kriklenko Yajie Liu Leonardo Lo Piparo Michelangelo Lotito WenJing Lu Giovanni Maccarini José Carlos Machado Cancela Giulio Mandrile Marina Martín Sánchez Alessandro Mauro Masala Melika Masoudi Cristian Andrés Medina Leal Lingyuan Meng Francesco Mironi Ana Cristina Molina Aponte Lörinc Muntag Daniele Nardi Giulio Noferi Javier Otero González Alessandro Parfitt Lorenzo Parlione Vicent Pastor Marí Manuel Pecora Francesco Pedrazzini Beatrice Pellegrino Rui Filipe Pereira Nunes Marco Petraglia Alessia Petrone Federico Pezzatini Carla Piras Alessandro Pizzimento Mariia Pliskina Sofia Porto Perdiz Da Costa Alves Filippo Raviola Aurora Serena Ritorto Federico Rocca Giulio Rondoni Clelia Saffirio Gaia Salime Greta Sciascia Jiwoo Seo Tomer Sharoni Ruslan Soltanov Matteo Spacagna Mario Sula Hanna Szczesna Riccardo Tresin Grace Patricia Tubbs Kira Pavlovna Ozerova van der Woerd Yulin Wang Yueyan Xie Chuyi Yang Sebastian Zagame Anastasiia Zamaieva Norma Zanetti Jingzhi Zhang Adelajd Zhuri.
Per la Formazione continua e gli Advanced Studies, i diplomati sono:
Julio Andres Alvarez Viktorija Anastasova Francesca Barbato Caterina Bartoletti Noy Beck Carola Bellino Mattia Bisi Matteo Adolfo Buvoli Ernesto Campagnaro Annachiara Capogni Tommaso Carzaniga Daniele Ceraolo Man-Chi Chan Filippo Chinnici Filippo Conrado Lorenzo Corsaro Andrea Curiale Alessia Della Casa Ramush Elshani Ana Erculj Vinicius Farina Rodrigues Ana Catarina Fernandes Pinto Tiziano Fingolo Egidia Fraghì Mari Fujino Eleonora Francesca Gianni Jasmine Gitti Suzana Gostimirovic Ana Luisa Gouveia Catanho Hoviv Paul Ohan Hayrabedian Maria Ielli Michael Giovanni Jennings Diego Jiménez Alonso Rotem Kidron Alja Klemenc Carmela Longo Daniel Lyubin Tommaso Maria Maggiolini Chorche Manso Tomey Ettore Marcolini Luca Maresca Martin Robert Markovic Francesco Masi Manuela Masone Beatrice Mauro Barbara Melis Lorenzo Meraviglia Federico Minutolo Alessandro Mor Kyungin Nam Maddalena Paganin Marina Pavani Edoardo Perniciano Alessia Pittau Gaia Rachele Regazzoni Jäggli Gaspare Renna Lucia Maria Rizza Diana Elena Rodriguez Cupull Valentina Salvaggio Olmo Thelonious Pierre Salvioni Laura Šamajová Ylenia Santo Wei Schober Jing Shao Luciano Siani Gaia Sokoli Lidia Sorescu Stella Rosangela Kiyomi Spinedi Redian Teqja Ilaria Torricelli Karina Grace Tseng Estelle Vezzoli Virginia Vignera Svetlana Vladimirova Rares Vrinceanu Szu-Hsuan Wu Sebastian Zagame.