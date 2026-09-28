Il Governo boccia “Trasporti ’45” e avanza una serie di richieste

BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha preso atto della proposta del programma “Trasporti ’45” che rappresenta un passo nella giusta direzione. Tuttavia lo ritiene ancora «insufficiente» per rispondere alle esigenze del Ticino. Il Cantone evidenzia «limiti e lacune», in particolare di fronte alla crescente pressione sulle infrastrutture ferroviarie, autostradali e degli agglomerati al collasso. Per questo ha chiesto alla Confederazione «interventi concreti, indispensabili e urgenti». «Per il Ticino - sottolinea -, alcune opere non possono più essere rinviate: sono necessarie per garantire una mobilità efficace e sostenibile e per rispondere alla crescita della domanda».