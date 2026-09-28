Robiei, 60 anni dopo Locarno ricorda i due pompieri morti

La tragedia del 1966

La tragedia avvenne nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 1966 durante i lavori per gli impianti idroelettrici delle Officine idroelettriche della Maggia. Diciassette persone persero la vita: quindici operai italiani e i due pompieri locarnesi. Secondo la ricostruzione ricordata nel comunicato, le prime vittime furono tre operai, uccisi dai gas tossici e dalla carenza di ossigeno nella galleria di adduzione tra la Leventina e la Val Bavona. Altre quattordici persone morirono dopo essere entrate nel condotto per prestare soccorso. Ci fu un solo superstite. L'incidente è ricordato come il più grave sul lavoro mai avvenuto nella Svizzera italiana.

Alla cerimonia hanno partecipato le figlie dei due pompieri, Fabiana Rima-Grizzi, Gianfranca Rima e Annamaria Roncoroni, quest'ultima accompagnata dalla figlia Nadia Parietti. Tra i veterani era presente anche Leo Marcollo, che si salvò soltanto per un concorso di circostanze. Suo figlio Roberto ha dedicato alla vicenda il volume storico La tragedia di Robiei-Stabiascio, 15-16 febbraio 1966.