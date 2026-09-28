Cultura nella Svizzera italiana, aperti due bandi di pubblicazione
Le candidature possono essere presentate fino a domenica 15 novembre
BELLINZONA - Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha annunciato l’apertura di due nuovi bandi di concorso per l’assegnazione di mandati destinati alla pubblicazione nelle collane delle Edizioni dello Stato del Cantone Ticino “Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana” e “Documenti di cultura contemporanea dell’Archivio Prezzolini”.
La collana “Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana” mira a recuperare e approfondire opere, autori e temi di particolare rilievo per la storia culturale della Svizzera italiana. Il bando si rivolge sia a personalità note che a figure meno conosciute, legate ai territori della Svizzera italiana per nascita, residenza o attività, così come a chi ha operato in un contesto culturale più ampio.
La collana “Documenti di cultura contemporanea dell’Archivio Prezzolini” pubblica materiali inediti provenienti dai fondi custoditi presso l’Archivio Prezzolini, nella Biblioteca cantonale di Lugano. L’iniziativa punta a valorizzare e rendere accessibile un patrimonio documentale importante per il pubblico e la ricerca.
L’organizzazione e la gestione dei bandi sono affidate all’Ufficio del sostegno alla cultura della Divisione della cultura e degli studi universitari. I mandati sono finanziati con l’Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana, previsto dall’art. 22 della Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007 e dall’art. 5 della relativa Ordinanza del 4 giugno 2010. Le iniziative rientrano nei programmi a termine e di ricerca previsti dall’art. 9 della Legge cantonale per il sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013.
Le candidature possono essere presentate fino a domenica 15 novembre.