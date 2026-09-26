Windsurfista svizzero salvato nella notte da tre turisti

Uno di loro si è quindi immerso in acqua e lo ha aiutato a raggiungere la costa. Una volta a riva, sono stati allertati i soccorsi e la figlia dell’uomo.

Il 67enne, che presentava i primi sintomi di ipotermia, è stato assistito dai soccorritori in attesa dell’ambulanza. Successivamente è stato trasportato all’ospedale di Gravedona, dove è arrivato in codice giallo.