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Windsurfista svizzero salvato nella notte da tre turisti

Si tratta di un 67enne, trasportato all'ospedale in codice giallo
Windsurfista svizzero salvato nella notte da tre turisti
Deposit (simbolica)
Fonte La Provincia
elaborata da Redazione
Windsurfista svizzero salvato nella notte da tre turisti
Si tratta di un 67enne, trasportato all'ospedale in codice giallo

GERA LARIO - È stato recuperato nella notte nelle acque antistanti Gera Lario, in provincia di Como, il windsurfista che non aveva fatto rientro a Domaso e per il quale erano state avviate le ricerche da parte della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco.

Si tratta di un 67enne svizzero, individuato da tre turisti che stavano passeggiando nei pressi della spiaggetta del pontile vecchio di Gera Lario. I tre hanno notato l’uomo, a bordo della tavola da windsurf, mentre cercava con difficoltà di raggiungere la riva. La notizia è riportata da La Provincia

Uno di loro si è quindi immerso in acqua e lo ha aiutato a raggiungere la costa. Una volta a riva, sono stati allertati i soccorsi e la figlia dell’uomo.

Il 67enne, che presentava i primi sintomi di ipotermia, è stato assistito dai soccorritori in attesa dell’ambulanza. Successivamente è stato trasportato all’ospedale di Gravedona, dove è arrivato in codice giallo.

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