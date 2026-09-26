Windsurfista svizzero salvato nella notte da tre turisti
Si tratta di un 67enne, trasportato all'ospedale in codice giallo
GERA LARIO - È stato recuperato nella notte nelle acque antistanti Gera Lario, in provincia di Como, il windsurfista che non aveva fatto rientro a Domaso e per il quale erano state avviate le ricerche da parte della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco.
Si tratta di un 67enne svizzero, individuato da tre turisti che stavano passeggiando nei pressi della spiaggetta del pontile vecchio di Gera Lario. I tre hanno notato l’uomo, a bordo della tavola da windsurf, mentre cercava con difficoltà di raggiungere la riva. La notizia è riportata da La Provincia
Uno di loro si è quindi immerso in acqua e lo ha aiutato a raggiungere la costa. Una volta a riva, sono stati allertati i soccorsi e la figlia dell’uomo.
Il 67enne, che presentava i primi sintomi di ipotermia, è stato assistito dai soccorritori in attesa dell’ambulanza. Successivamente è stato trasportato all’ospedale di Gravedona, dove è arrivato in codice giallo.