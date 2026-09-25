Sfida dello strangolamento: 15enne rischia la vita

DÜBENDORF - Una "sfida dello strangolamento" tra due adolescenti si è trasformata in una situazione di pericolo di vita mercoledì 23 settembre a Dübendorf. Un 15enne ha perso infatti conoscenza dopo essere stato strangolato da un 14enne. Quest'ultimo sarà segnalato alla procura minorile competente in relazione all'accaduto.