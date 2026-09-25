Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

La solidarietà è un valore centrale per tutti gli svizzeri (o quasi)

Un sondaggio della Catena della Solidarietà mostra una forte adesione al principio, ma le crisi spingono a valutare più attentamente i destinatari degli aiuti
La solidarietà è un valore centrale per tutti gli svizzeri (o quasi)
Depositphotos (belchonock)
Fonte Ats
elaborata da Redazione
La solidarietà è un valore centrale per tutti gli svizzeri (o quasi)
Un sondaggio della Catena della Solidarietà mostra una forte adesione al principio, ma le crisi spingono a valutare più attentamente i destinatari degli aiuti

ZURIGO - Il principio di solidarietà rimane profondamente radicato in Svizzera. Secondo il barometro pubblicato dalla Catena della Solidarietà in occasione del suo 80esimo anniversario, il 95% della popolazione considera l'agire solidale importante per la convivenza. Un dato elevato che si riscontra attraverso le generazioni e i diversi gruppi della popolazione.

Più attenti a selezionare i destinatari
La percezione della realtà quotidiana appare però più sfumata: soltanto il 68% degli intervistati considera solidale la società svizzera nel suo complesso. Inoltre, la molteplicità delle crisi porta a selezionare più attentamente i destinatari del sostegno. Il 76% ritiene importante verificare se qualcuno meriti davvero l'aiuto, mentre il 42% vorrebbe limitarlo a chi si trova in difficoltà senza colpa propria.

Il sondaggio
La disponibilità a donare resta comunque stabile. Per il 60% degli intervistati non è cambiata, per il 28% è aumentata e per l'8% è diminuita. Il sondaggio rappresentativo è stato realizzato da gfs.bern e dal Ceps dell'Università di Basilea: tra il 4 giugno e il 1° luglio 2026 sono stati sentiti 1618 residenti di almeno 18 anni.

«Un punto di riferimento»
La direttrice della Catena della Solidarietà, Miren Bengoa, afferma: «Da 80 anni la missione della Catena della Solidarietà è quella di venire in aiuto alle persone in difficoltà. Questo principio fondamentale è ancora valido oggi ed è profondamente radicato nella popolazione svizzera. Di fronte al moltiplicarsi delle crisi, tuttavia, la Catena della Solidarietà deve fornire, più che mai, un punto di riferimento. Deve indicare dove è necessario l’aiuto, quali possibilità concrete di aiuto esistono e deve rendere visibile l’impatto del sostegno fornito». 

80 anni di solidarietà
La Catena della Solidarietà nacque il 26 settembre 1946 con una trasmissione di Radio Sottens, precursore di RTS. Da allora ha raccolto complessivamente 2,2 miliardi di franchi attraverso 275 campagne, sostenendo progetti di aiuto in 124 Paesi, Svizzera compresa. La raccolta più importante resta quella successiva allo tsunami del 2004 nel Sud-Est asiatico, con 227,7 milioni di franchi.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
donazionisolidarietàSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni
LIVE
FRIBURGO
1 gior
87
426

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»
LIVE
BELLINZONA
3 gior
12
90

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
12 ore
19
63

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker
LIVE
MENDRISIO
2 gior

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più
LIVE
CHIASSO
2 gior
54
122

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni
LIVE
LUGANESE
10 ore

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»
LIVE
CANTONE
2 gior
204

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale
LIVE
LUGANO
2 gior
43
108

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata
LIVE
CANTONE
1 gior
36
83

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall
LIVE
CANTONE/VALLESE
1 gior
3

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”
LIVE
SVIZZERA
21 ore
46
71

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
87

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione
LIVE
FRANCIA
2 gior
2
92

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata
LIVE
CANTONE
1 gior
137

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta
LIVE
ZURIGO
18 ore
16

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»
LIVE
CANTONE
2 gior

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»
LIVE
BELLINZONA
3 gior
13
26

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»

Auto di lusso nel mirino dei ladri
LIVE
CANTONE
1 gior
34
68

Auto di lusso nel mirino dei ladri

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»
LIVE
LUGANO
1 gior
33

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno
LIVE
CONFINE
1 gior

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»
LIVE
GIUBIASCO
1 gior

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»
LIVE
CANTONE
2 gior
6
46

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi
LIVE
FRANCIA
1 gior

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no
LIVE
CANTONE
2 gior
20
37

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no

Certificati-Covid falsi, beccato anche Embolo
LIVE
NAZIONALE
2 ore
47
92

Certificati-Covid falsi, beccato anche Embolo

Burrasca Ferrari
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
1 gior
11

Burrasca Ferrari

L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi
LIVE
METEO
5 ore
2
42

L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare
LIVE
CANTONE
1 gior
3
30

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
4
37

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto
LIVE
BELLINZONA
3 gior
22
58

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano
LIVE
CANTONE
2 gior
12
45

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
15

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza
LIVE
POLLEGIO
12 ore
9
18

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»
LIVE
SVIZZERA
7 ore
32
85

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»

Arrestato il primogenito del Senatùr
LIVE
ITALIA
1 gior
13
33

Arrestato il primogenito del Senatùr

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California
LIVE
BALERNA
2 gior
2
31

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California

«I Moretti erano intimidatori»
LIVE
SVIZZERA / FRANCIA
1 gior
12
49

«I Moretti erano intimidatori»

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»
LIVE
CANTONE
3 gior
504

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
41
47

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»

«Xhaka è stato un codardo»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
55

«Xhaka è stato un codardo»

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato
LIVE
PORTOGALLO
3 gior

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato
LIVE
CONFINE
1 gior
24
50

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
31
69

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?

Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita
LIVE
SVIZZERA
20 ore
2
9

Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita

Un nuovo presidente per Ticino Turismo
LIVE
CANTONE
1 gior
26

Un nuovo presidente per Ticino Turismo

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»
LIVE
PATTINAGGIO DI VELOCITÀ
2 gior
6
9

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»

Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone
LIVE
BIASCA
1 gior
2
15

Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone

Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno
LIVE
LOCARNO
1 gior
27

Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
17
55

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
12
29

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Iniziativa sulla neutralità, iniziativa sull'alimentazione: come avete votato?
LIVE
SONDAGGIO TAMEDIA
1 ora

Iniziativa sulla neutralità, iniziativa sull'alimentazione: come avete votato?

Povero cigno, voleva solo "scroccare un pass" al tram
LIVE
GINEVRA
2 ore
1
14

Povero cigno, voleva solo "scroccare un pass" al tram

Licenziato da Swisscom dopo 38 anni di lavoro: ecco come sarebbe andata
LIVE
FRIBURGO
3 ore
15

Licenziato da Swisscom dopo 38 anni di lavoro: ecco come sarebbe andata

334 milioni per la promozione dell'integrazione
LIVE
SVIZZERA
4 ore
6
24

334 milioni per la promozione dell'integrazione

Otto giovanissimi arrestati dopo due violente aggressioni
LIVE
ZURIGO
4 ore
7
12

Otto giovanissimi arrestati dopo due violente aggressioni

Estate rovente, produzione di gelati Migros ai massimi
LIVE
SVIZZERA
4 ore
2

Estate rovente, produzione di gelati Migros ai massimi

Licenziate dal Centro Sanitario Bregaglia: saranno indennizzate
LIVE
BREGAGLIA (GR)
4 ore
1

Licenziate dal Centro Sanitario Bregaglia: saranno indennizzate

Uno sgravio sul carburante? Berna dice no: «I prezzi alti incentivano a risparmiare»
LIVE
SVIZZERA
4 ore
90
204

Uno sgravio sul carburante? Berna dice no: «I prezzi alti incentivano a risparmiare»

Jonny, più di un gatto: quasi un doganiere
LIVE
TURGOVIA
5 ore
4
40

Jonny, più di un gatto: quasi un doganiere

La zanzara tigre dilaga e il Ticino è in prima linea
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
5 ore
1
29

La zanzara tigre dilaga e il Ticino è in prima linea