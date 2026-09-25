La solidarietà è un valore centrale per tutti gli svizzeri (o quasi)

Il sondaggio

La disponibilità a donare resta comunque stabile. Per il 60% degli intervistati non è cambiata, per il 28% è aumentata e per l'8% è diminuita. Il sondaggio rappresentativo è stato realizzato da gfs.bern e dal Ceps dell'Università di Basilea: tra il 4 giugno e il 1° luglio 2026 sono stati sentiti 1618 residenti di almeno 18 anni.

«Un punto di riferimento»

La direttrice della Catena della Solidarietà, Miren Bengoa, afferma: «Da 80 anni la missione della Catena della Solidarietà è quella di venire in aiuto alle persone in difficoltà. Questo principio fondamentale è ancora valido oggi ed è profondamente radicato nella popolazione svizzera. Di fronte al moltiplicarsi delle crisi, tuttavia, la Catena della Solidarietà deve fornire, più che mai, un punto di riferimento. Deve indicare dove è necessario l’aiuto, quali possibilità concrete di aiuto esistono e deve rendere visibile l’impatto del sostegno fornito».