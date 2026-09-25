TURGOVIA
Jonny, più di un gatto: quasi un doganiere
È una presenza fissa del valico di Kreuzlingen e l'UDSC ha voluto rendergli omaggio
UDSC
Fonte Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Jonny, più di un gatto: quasi un doganiere
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Jonny, più di un gatto: quasi un doganiere
È una presenza fissa del valico di Kreuzlingen e l'UDSC ha voluto rendergli omaggio
Jonny, più di un gatto: quasi un doganiere
È una presenza fissa del valico di Kreuzlingen e l'UDSC ha voluto rendergli omaggio
KREUZLINGEN - Da alcuni anni, al valico di frontiera di Kreuzlingen (TG) si presenta costantemente un ospite davvero particolare: il gatto Jonny. Secondo quanto riferisce l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC), il felino fa visita regolarmente alla dogana svizzera da parecchio tempo ed è ormai ben conosciuto dal personale.
«Jonny ormai fa quasi parte della squadra» raccontano le Guardie di confine in servizio al valico turgoviese. La presenza dell'ospite a quattro zampe porta buonumore non solo tra i doganieri, ma anche tra i viaggiatori. Non passa ormai giorno senza che chi si trova a passare la frontiera butti uno sguardo per vedere dov'è Jonny.
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