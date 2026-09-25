Le voci su Morgan Stanley spingono il titolo UBS

A dare credito alle voci di un'unione transatlantica è un breve articolo della testata americana Semafor Business, in cui l'autrice scrive che Morgan Stanley già da tempo manifesta interesse per UBS. Il fatto che Colm Kelleher, ex CEO dell'istituto statunitense, sia a capo del consiglio di amministrazione di UBS non sarebbe un caso. Tra gli altri possibili candidati a una fusione figurerebbero l'inglese Standard Chartered e la tedesca Deutsche Bank.