Stretta sulle pigioni abusive, ecco il piano del Governo
Il Consiglio federale respinge l'iniziativa popolare puntando su un controprogetto per maggiore trasparenza negli affitti.
BERNA - Ci vogliono regole chiare, trasparenti e comprensibili nel calcolo delle pigioni.
Ne è convinto il Consiglio federale che, nel respingere l'iniziativa popolare sulle pigioni abusive, intende contrapporle un controprogetto indiretto. Quest'ultimo non prevede tuttavia controlli periodici degli affitti.
Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFr) di preparare una proposta di legge concreta. Nel primo semestre del 2027 verrà svolta una consultazione, affinché il Governo possa trasmettere al Parlamento il messaggio entro la fine dell'anno, spiega una nota odierna.
L'iniziativa
L'iniziativa popolare "Sì alla protezione contro pigioni abusive", promossa dall'Associazione svizzera degli inquilini (ASI), volta a frenare l'aumento degli affitti e a rendere le locazioni più accessibili, ha raccolto 108'437 firme valide.
Questa proposta di modifica costituzionale, sostenuta da un'alleanza composta da partiti (PS e Verdi), organizzazioni e sindacati, chiede di istituire un chiaro controllo degli affitti - frenando quelli abusivi - nonché garantire in Svizzera locazioni eque per tutti. Per i promotori, secondo cui le pigioni dovrebbero essere fondate sui costi effettivi più un reddito limitato, da troppo tempo i grandi gruppi immobiliari si arricchiscono sulle spalle degli inquilini.
Cara e dannosa per edilizia
Stando al Governo, l'applicazione dell'iniziativa - che chiede di inserire nella Costituzione federale la definizione di pigione abusiva e di verificare automaticamente e periodicamente le pigioni - comporterebbe l'istituzione di un sistema di controllo assai caro. Oltre a ciò, se accolta potrebbe causare un calo degli investimenti nell'edilizia, senza sfociare in una protezione efficace contro gli abusi.
L'Esecutivo riconosce tuttavia che le regole attualmente in vigore sulle pigioni abusive sono complesse e in parte poco trasparenti. Per questo motivo il futuro controprogetto definirà regole chiare per il calcolo degli affitti.
Pigione di riferimento
Simili regole consentiranno alle parti coinvolte, ossia locatari e locatori, di verificare più rapidamente e facilmente se una pigione è abusiva, si dice convinto l'Esecutivo. A questo scopo, si prevede una pigione di riferimento statistica per la determinazione della pigione iniziale e un'indicizzazione nel rapporto di locazione in corso.
In tal modo s'intende rendere più efficace la protezione contro le pigioni abusive e, nel contempo, grazie a regole certe, assicurare buone condizioni quadro per gli investimenti nella costruzione di abitazioni da dare in locazione. Un controllo automatico e periodico delle pigioni da parte delle autorità non sarebbe quindi necessario.