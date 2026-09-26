Congedo parentale, l’iniziativa ha raccolto 136'000 firme

L’iniziativa chiede un congedo parentale adeguato e retribuito per madri e padri dopo la nascita di un figlio, finanziato attraverso l’assicurazione per la perdita di guadagno. Per i primi dieci anni prevede 18 settimane di congedo per ciascun genitore, da utilizzare in linea di principio uno dopo l’altro. Al massimo un quarto del periodo potrebbe essere fruito contemporaneamente e il congedo non sarebbe trasferibile da un genitore all’altro.

L’indennità si orienterebbe sostanzialmente a quelle previste per il servizio militare e civile, mentre per i salari più bassi sarebbe pari a uno stipendio intero. Nell’autunno 2024 la consigliera nazionale Kathrin Bertschy (PVL/BE), co-presidente di Alliance F, aveva stimato un aumento dei contributi salariali di 0,25 punti percentuali, allo 0,75%. Secondo uno studio di Ecoplan, i costi annuali ammonterebbero a circa un miliardo di franchi.