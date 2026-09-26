Esce dal bike trail con l'e-bike, muore un 75enne
L'incidente è avvenuto ieri a Filzbach, nel canton Glarona. L'uomo è stato trovato a terra da alcuni passanti.
FILZBACH - Un uomo di 75 anni ha perso la vita ieri in un incidente mentre percorreva con una bici elettrica il bike trail di Filzbach, nel canton Glarona.
Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale glaronese, l'incidente è avvenuto intorno alle 12.30 in località Habergschwänd. Il 75enne è uscito dalla pista ed è stato successivamente trovato a terra da alcuni passanti, che hanno allertato i soccorsi. Questi ultimi hanno potuto soltanto constatarne il decesso.
Le cause e l'esatta dinamica dell'incidente sono al vaglio della Polizia cantonale di Glarona, in collaborazione con la Procura cantonale e la Procura minorile del Cantone.
Il bike trail di Filzbach è un itinerario per mountain bike ed e-bike di circa 23 chilometri, con 950 metri di dislivello. Si trova sull'altopiano del Kerenzerberg e parte dal paese di Filzbach.