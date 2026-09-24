Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita
Vari modelli di Squishy non sono più in commercio, dopo lo scoppio che ha ferito seriamente un bambino di otto anni
Vari modelli di Squishy non sono più in commercio, dopo lo scoppio che ha ferito seriamente un bambino di otto anni
ZURIGO - Coop ha ritirato dalla vendita a titolo precauzionale diversi modelli di Squishy, i popolari giocattoli antistress riempiti di gel o schiuma. La decisione arriva dopo un incidente avvenuto in Francia, riferisce RTS, senza precisare quali modelli siano interessati.
«Gli articoli interessati sono stati ritirati dalla vendita a titolo precauzionale. Attualmente sono in corso ulteriori test approfonditi e consultazioni dettagliate con i nostri partner commerciali e le autorità», ha dichiarato un portavoce di Coop all'emittente.
All'origine del provvedimento c'è il caso di un bambino francese di otto anni, che ha riportato ustioni di secondo grado al volto dopo che il suo antistress è scoppiato. Negli ultimi mesi sono stati segnalati ripetutamente incidenti legati a questo genere di giocattoli.
Interpellata da RTS, la catena King Jouet, presente anche nella Svizzera romanda, afferma che i prodotti del proprio assortimento sono testati, certificati e conformi alle norme svizzere. Secondo il direttore Clément Lemétayer, alcuni Squishy sarebbero stati controllati anche dai chimici cantonali. Lemétayer mette invece in guardia dai prodotti a basso costo acquistabili online, che a suo dire spesso non sarebbero testati.
Questi giocattoli non devono essere morsi e non vanno riscaldati nel forno a microonde: comportamenti che possono aumentare il rischio di incidenti.