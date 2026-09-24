Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita

All'origine del provvedimento c'è il caso di un bambino francese di otto anni, che ha riportato ustioni di secondo grado al volto dopo che il suo antistress è scoppiato. Negli ultimi mesi sono stati segnalati ripetutamente incidenti legati a questo genere di giocattoli.

Interpellata da RTS, la catena King Jouet, presente anche nella Svizzera romanda, afferma che i prodotti del proprio assortimento sono testati, certificati e conformi alle norme svizzere. Secondo il direttore Clément Lemétayer, alcuni Squishy sarebbero stati controllati anche dai chimici cantonali. Lemétayer mette invece in guardia dai prodotti a basso costo acquistabili online, che a suo dire spesso non sarebbero testati.