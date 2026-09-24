La canicola ci è costata cara: 400 milioni nel 2026
Lo studio Allianz mette in guardia: senza prevenzione, i danni economici da caldo estremo rischiano di aumentare anche nei prossimi anni.
BERNA - L'estate torrida del 2026 ha causato in Svizzera danni economici per 400 milioni di franchi. E anche il prossimo anno i fenomeni meteorologici potrebbero comportare costi elevati, secondo uno studio del creditore assicurativo Allianz Trade.
Anche la produttività del lavoro ha risentito del caldo intenso di quest'estate: sono state necessarie pause più lunghe e si sono registrate assenze per malattia.
Secondo Allianz Trade, le perdite economiche ammontano a 400 milioni di franchi, pari a circa lo 0,05 percento del prodotto interno lordo. Insieme ad Allianz, il creditore assicurativo analizza gli effetti degli eventi meteorologici estremi sull'economia. I risultati saranno pubblicati d'ora in poi ogni anno nello studio «Allianz Climate Risk Tracker».
«Il cambiamento climatico sta diventando sempre più un fattore economico», ha dichiarato Jan Möllmann, CEO di Allianz Trade in Svizzera. Dopo l'estate torrida, è già alle porte il prossimo fenomeno climatico, con un El Niño molto forte.
Nel 2027, questo fenomeno potrebbe costare all'economia mondiale circa 451 miliardi di dollari USA. Cina, USA e India insieme sopporterebbero quasi il 60 percento di queste perdite. Per l'Europa, inclusa la Svizzera, si prevede una perdita netta di circa 21 miliardi di euro.
Lo studio conclude che adattamento e prevenzione sono decisivi per rafforzare la resilienza economica. I paesi dotati di sistemi di allerta precoce consolidati, mappe dei rischi e competenze chiaramente definite sono meglio preparati ad affrontare i rischi climatici.