«Il diritto penale minorile va inasprito»

A nome della Commissione, Daniel Jositch (Indipendente/ZH), ha ribadito che il sistema attuale in materia di diritto penale minorile funziona, e ha quindi proposto al plenum di concentrarsi esclusivamente su un inasprimento mirato e quindi di accogliere solo il punto inerente all'aumento della privazione della libertà. Ciò dovrebbe consentire di infliggere una sanzione adeguata ai pochi minorenni che hanno commesso gravi atti di violenza e per i quali le misure attuali non hanno prodotto l'effetto auspicato, ha spiegato il professore di diritto penale all'università di Zurigo.