Disordini alle manifestazioni? Pagano gli organizzatori. Lo dicono anche gli Stati

Diverse recenti manifestazioni, in particolare quella dell'11 ottobre scorso a Berna, sono sfociate in violenze nei confronti della popolazione per mano di estremisti violenti, recita la mozione depositata dal consigliere nazionale Sidney Kamerzin (Centro/VS). La prevenzione e la protezione della popolazione durante questi eventi hanno reso necessarie importanti misure da parte delle forze dell'ordine.

Non spetta alla collettività farsi carico dei costi legati a queste misure di sicurezza, ha detto Daniel Jositsch (Indipendente/ZH), sostenendo la mozione e citando a titolo informativo la situazione di impunità che lui stesso ha costatato personalmente tra le vie di Zurigo.