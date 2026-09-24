Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino

Sono quindi iniziate le ricerche dell’uomo, battendo i sentieri e le zone verso le quali poteva essersi diretto nel tentativo di fuga. L'operazione, alla quale hanno preso parte operatori della Squadra Mobile e personale del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola, con l’ausilio di militari della Guardia di Finanza e agenti elvetici, ha avuto risultato positivo: l'uomo è stato identificato e bloccato.