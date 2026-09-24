E se Lugano avesse delle "oasi" di quartiere?

Le vasche potrebbero avere una superficie tra 50 e 200 metri quadrati e una profondità media tra 15 e 25 centimetri, con un volume indicativo compreso fra 7'500 e 50'000 litri. Tra le caratteristiche proposte figurano accesso senza barriere, fondo antiscivolo, ricambio e trattamento dell'acqua, zone ombreggiate, sedute, alberature, giochi d'acqua e servizi igienici nelle vicinanze. L'apertura sarebbe stagionale, da maggio a settembre.