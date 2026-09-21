Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone

BERNA - Si è scatenato un grande trambusto, negli ultimi giorni, intorno a un post condiviso su X dal Consiglio Federale. Se normalmente i comunicati del Governo raccolgono qualche migliaio di visualizzazioni, infatti, questa volta i numeri hanno toccato picchi mai visti: 29,5 milioni di views, 39mila mi piace, oltre 7'000 repost e circa 770 commenti.