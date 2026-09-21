Semafori sotto esame: «È troppo presto per giudicare»
Piano di Magadino: per il Consiglio federale bisognerà aspettare il 2027 per valutare
BERNA /S.ANTONINO - È troppo presto per valutare l'efficacia dei semafori installati sul Piano di Magadino, che saranno pienamente operativi solo a fine 2027. Lo afferma il Consiglio federale rispondendo, per iscritto, ai quesiti di Piero Marchesi (UDC/TI) e Simone Gianini (PLR/TI).
Misure per migliorare la fluidità del traffico sul tracciato esistente saranno necessarie fino alla messa in funzione del futuro collegamento autostradale A2-A13, afferma il governo citando l'Ufficio federale delle strade (USTRA).
Nella risposta l'esecutivo ricorda che il sistema semaforico per la regolazione del traffico tra S. Antonino e Quartino è stato messo in funzione solo di recente. Pertanto, «allo stato attuale, non è ancora possibile effettuare una valutazione».
In ogni caso, fino alla fine dei lavori, prevista per la fine del 2027, «il sistema sarà monitorato attraverso un controllo del traffico». Le informazioni raccolte verranno impiegate per adattare la capacità di reazione del sistema alle condizioni reali. Di conseguenza ci si aspetta una sempre maggiore fluidità della circolazione.
L'Ufficio federale delle strade, sempre citato nella risposta scritta fornita dal Consiglio federale, rimane comunque fiducioso che «l'efficacia del sistema sarà chiaramente visibile al termine dei lavori, alla fine del 2027».