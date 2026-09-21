Semafori sotto esame: «È troppo presto per giudicare»

BERNA /S.ANTONINO - È troppo presto per valutare l'efficacia dei semafori installati sul Piano di Magadino, che saranno pienamente operativi solo a fine 2027. Lo afferma il Consiglio federale rispondendo, per iscritto, ai quesiti di Piero Marchesi (UDC/TI) e Simone Gianini (PLR/TI).