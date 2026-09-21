Carenza di medici, prorogate fino al 2032 le eccezioni per le assunzioni nei cantoni
Il Parlamento elimina le divergenze e prepara il dossier per le votazioni finali sulla flessibilità nei requisiti dei medici.
BERNA - I cantoni potranno continuare ad assumere medici che non hanno soddisfatto l'obbligo di aver esercitato per tre anni, qualora l'offerta di cure ambulatoriali di base sia insufficiente. Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale eliminando tacitamente l'ultima divergenza che ancora l'opponeva agli Stai.
L'eccezione in questione era stata introdotta nel 2023 a causa della carenza di dottori nel settore ambulatoriale e, secondo il progetto, sarà prorogata sino alla fine del 2032. Attualmente, è in vigore fino al 2027.
La proposta iniziale riguardava la medicina interna, la medicina generica, la pediatria, così come la psichiatria e la psicoterapia infantile e adolescenziale. In prima lettura il Nazionale ha però esteso la disposizione anche alla psichiatria e alla psicoterapia per adulti. Vista l'opposizione degli Stati, oggi vi hanno rinunciato. Il dossier è così pronto per le votazioni finali.