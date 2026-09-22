Giovani folli sui monopattini elettrici: è boom di violazioni. E in Ticino aumentano gli incidenti

I dati ticinesi

In Ticino, stando alla Statistica incidenti stradali 2021-2025 pubblicata dalla Polizia cantonale, si conferma il numero crescente di sinistri che vedono coinvolti i monopattini elettrici. Si è passati dai 4 del 2021 agli 11 del 2022, fino ai 25 del 2025. Non è questo il primato: nel 2023 gli incidenti furono ben 27, ventiquattro dei quali con danni alle persone. Negli ultimi tre anni, si evince ancora dai dati, il conducente del monopattino elettrico è responsabile dell'incidente nella maggior parte dei casi. Per il 2025 stiamo parlando di 14 persone, ma solo due di esse erano minori di 18 anni: uno si colloca nella fascia d'età 0-14 anni e l'altro in quella 15-17 anni. Sono 20 gli utenti dei monopattini elettrici rimasti feriti lo scorso anno, quattro dei quali gravemente. Fortunatamente non ci sono stati decessi, come è invece accaduto nel 2023.