Crans-Montana: fissati quattro ulteriori interrogatori
Tra gli imputati figurano membri delle amministrazioni locali e, ancora una volta, i coniugi Moretti
Tra gli imputati figurano membri delle amministrazioni locali e, ancora una volta, i coniugi Moretti
CRANS-MONTANA - Sono in tutto quattro gli ulteriori interrogatori fissati per gli ultimi mesi dell'anno dal Ministero pubblico vallesano in relazione alla strage di Capodanno di Crans-Montana. Un calendario che tuttavia è ancora in divenire poiché, a seconda dell'evoluzione delle indagini, potrebbero aggiungersene altri.
Lo ha comunicato martedì il Ministero pubblico vallesano all'agenzia di stampa Keystone-SDA su richiesta. Il 29 settembre sarà interrogato per la prima volta l'ex consigliere comunale di Crans-Montana, responsabile della sicurezza dal 2017 al 2020. In precedenza, dal 2008 al 2014, aveva diretto il centro pompieri e soccorso di Crans-Montana.
Il 20 ottobre sarà sentito per la terza volta l'ex presidente del Comune di Chermignon, Jean-Claude Savoy. Era già stato convocato per interrogatori il 13 maggio e il 16 luglio. Nel primo appuntamento si era rifiutato di testimoniare, poiché lui e il suo avvocato non avevano avuto accesso agli atti.
Convocati nuovamente i coniugi Moretti
Il Ministero pubblico ha inoltre nuovamente convocato anche i gestori del bar "Le Constellation", Jacques e Jessica Moretti. Dopo essere stati ascoltati lo scorso 5 giugno, saranno chiamati a rispondere alle domande degli inquirenti l'11 novembre e l'11 dicembre. Jacques Moretti, lo ricordiamo, è stato posto in detenzione preventiva a metà agosto. Il cittadino francese è sospettato di aver usato violenza contro la moglie.
In totale, il procedimento conta attualmente 17 imputati. Tra questi figurano otto ex o attuali membri degli esecutivi di Crans-Montana o Chermignon, nonché sette attuali o ex dipendenti dei due comuni. A questi si aggiungono Jacques e Jessica Moretti.
A tutti gli imputati sono contestati omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Jessica Moretti deve inoltre rispondere, dall'ultimo interrogatorio di inizio giugno, anche di falsificazione di documenti.