Crans-Montana: fissati quattro ulteriori interrogatori

Il 20 ottobre sarà sentito per la terza volta l'ex presidente del Comune di Chermignon, Jean-Claude Savoy. Era già stato convocato per interrogatori il 13 maggio e il 16 luglio. Nel primo appuntamento si era rifiutato di testimoniare, poiché lui e il suo avvocato non avevano avuto accesso agli atti.

Convocati nuovamente i coniugi Moretti

Il Ministero pubblico ha inoltre nuovamente convocato anche i gestori del bar "Le Constellation", Jacques e Jessica Moretti. Dopo essere stati ascoltati lo scorso 5 giugno, saranno chiamati a rispondere alle domande degli inquirenti l'11 novembre e l'11 dicembre. Jacques Moretti, lo ricordiamo, è stato posto in detenzione preventiva a metà agosto. Il cittadino francese è sospettato di aver usato violenza contro la moglie.