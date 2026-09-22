Cosa cambia dal 1° ottobre: formazione, frontiere e libero scambio

Controlli digitalizzati alle frontiere esterne dello spazio Schengen

Negli aeroporti svizzeri cambieranno le procedure per i viaggiatori provenienti da Stati non Schengen. Con l'entrata in vigore dell'ordinanza adattata sul sistema di entrata e uscita (EES), i controlli alle frontiere esterne Schengen saranno progressivamente digitalizzati. In futuro, all'ingresso e all'uscita dei cittadini di paesi terzi, i dati biometrici saranno raccolti sistematicamente.