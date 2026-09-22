Cosa cambia dal 1° ottobre: formazione, frontiere e libero scambio
Tra le modifiche nuovi titoli professionali, controlli digitalizzati alle frontiere esterne allo spazio Schengen e libero scambio con il Kosovo
BERNA - Un nuovo registro della trasparenza nella lotta contro il riciclaggio di denaro, titoli protetti per la formazione professionale superiore nonché regole di controllo modificate negli aeroporti: questi e altri cambiamenti legislativi entreranno in vigore in Svizzera a partire dal 1° ottobre 2026.
Registro della trasparenza
Per quanto riguarda il registro della trasparenza, le aziende dovranno comunicare alle autorità, a partire dal 1° ottobre, i loro titolari effettivi, data in cui il Consiglio federale farà entrare in vigore la legge sul nuovo registro della trasparenza. Allo stesso tempo entreranno in vigore nuovi obblighi di diligenza per determinate attività di consulenza nella lotta contro il riciclaggio di denaro, che riguarderanno tra gli altri avvocati e notai.
Le disposizioni relative agli uffici notarili entreranno in vigore solo successivamente, poiché i Cantoni dovranno prima adeguare le proprie leggi. Il Parlamento aveva approvato la legge sul riciclaggio di denaro rivista e la legge sulla trasparenza per colmare le lacune nel dispositivo svizzero di lotta alla criminalità finanziaria.
Nuovi titoli aggiuntivi per la formazione professionale
All'interno della formazione professionale superiore verranno introdotti i nuovi titoli aggiuntivi "Professional Bachelor" e "Professional Master". La relativa modifica della legge sulla formazione professionale e gli adeguamenti dell'ordinanza entreranno in vigore il 1° ottobre. In questo modo si intende posizionare più chiaramente la formazione professionale superiore all'interno del livello terziario e aumentarne la notorietà internazionale sul mercato del lavoro.
Controlli digitalizzati alle frontiere esterne dello spazio Schengen
Negli aeroporti svizzeri cambieranno le procedure per i viaggiatori provenienti da Stati non Schengen. Con l'entrata in vigore dell'ordinanza adattata sul sistema di entrata e uscita (EES), i controlli alle frontiere esterne Schengen saranno progressivamente digitalizzati. In futuro, all'ingresso e all'uscita dei cittadini di paesi terzi, i dati biometrici saranno raccolti sistematicamente.
Accordo di libero scambio
L'accordo di libero scambio tra gli Stati EFTA e la Repubblica del Kosovo entrerà in vigore il 1° ottobre. Il Parlamento aveva approvato l'accordo a marzo. La regolamentazione dovrebbe facilitare alle aziende svizzere l'accesso al mercato kosovaro, ridurre le barriere doganali e rafforzare lo scambio bilaterale di merci.
Divieto di lavoro notturno e domenicale degli apprendisti
Per gli apprendisti di specifici settori si applicheranno, da ottobre, disposizioni aggiornate. L'ordinanza adattata del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) regola nuovamente le eccezioni al divieto di lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base. In questo modo si garantisce che gli apprendisti in professioni con orari di lavoro irregolari, ad esempio nell'assistenza, nella panetteria o nella gastronomia, possano acquisire le competenze pratiche richieste dal settore.