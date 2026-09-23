Parmelin e Cassis spingono all'Onu per un maggiore dialogo

Il consigliere federale ha anche incontrato il segretario generale uscente dell'Onu Antonio Guterres. L'ex primo ministro portoghese ha ringraziato la Svizzera per il suo impegno nella Ginevra internazionale e per il suo ruolo di costruttore di ponti al servizio della pace.

Anche per Cassis il rafforzamento della cooperazione è un tema centrale nella Grande Mela. "La Svizzera coglierà ogni opportunità per promuovere il dialogo, difendere il diritto internazionale e collaborare con i suoi partner per una maggiore sicurezza e pace", ha dichiarato il ticinese su X.