12 militari in più in Bosnia

Visto il "niet" degli Stati, il Nazionale oggi - con 150 voti contro 36 - ha preferito non insistere, e ciò per due ragioni. In primo luogo per la tempistica: il contingente deve iniziare a prepararsi in dicembre e, mantenendo la divergenza, si rischierebbe di non completare la base legale in tempo, ha spiegato Isabelle Chappuis (Centro/VD) a nome della commissione. La Svizzera non sarebbe così stata sicura di poter onorare la promessa fatta all'Austria. La seconda ragione è che 12 militari bastano per i bisogni militari dichiarati, come assicurato in aula anche dal consigliere federale Martin Pfister.