Efficienza o controllo? Il lato oscuro dei robot che trascrivono le riunioni

La vera domanda, osserva Michael Burtscher, ricercatore sulle dinamiche di squadra alla ZHAW, è capire chi consulti davvero tutti questi resoconti. Perché il fatto che sia tecnicamente possibile trascrivere ogni riunione non significa che sia opportuno farlo. «Per la coesione del team, gli scambi informali sono essenziali». I collaboratori devono poter parlare apertamente dei problemi e proporre idee non convenzionali. «Quando una persona esterna ascolta, si resta prudenti», osserva.