Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Efficienza o controllo? Il lato oscuro dei robot che trascrivono le riunioni

L’intelligenza artificiale aumenta la produttività ma mette a rischio la libertà di espressione e la sicurezza psicologica dei lavoratori.
Efficienza o controllo? Il lato oscuro dei robot che trascrivono le riunioni
Deposit
Fonte Tribune de Genève
elaborata da Redazione
Efficienza o controllo? Il lato oscuro dei robot che trascrivono le riunioni
L’intelligenza artificiale aumenta la produttività ma mette a rischio la libertà di espressione e la sicurezza psicologica dei lavoratori.

BERNA - Quando un robot ascolta, le persone smettono di parlare liberamente.

È uno dei rischi legati alla crescente diffusione degli assistenti basati sull’intelligenza artificiale, in grado di registrare e trascrivere automaticamente le riunioni. Lo riporta la Tribune de Genève. Il meccanismo è semplice: durante una riunione virtuale compare sullo schermo un nuovo partecipante. Non è una persona, ma un software che prende appunti.

Bisogna trascrivere tutto?
Le esperienze sono contrastanti. «Le riunioni si riducono a una messa in scena di sé stessi», racconta una dipendente di una compagnia assicurativa. Gli scherzi sono quasi scomparsi, così come le sessioni informali di brainstorming, in cui trovavano spazio idee ancora incomplete o audaci. «Le discussioni critiche avvengono solo durante le pause caffè o a pranzo».

La direttrice di un’agenzia digitale ne vede invece le opportunità. Non deve più partecipare a tutte le riunioni e può consultare i resoconti quando vuole. Grazie anche alla possibilità di cercare parole chiave, le trascrizioni possono inoltre facilitare la formazione dei nuovi collaboratori o di chi sostituisce un collega assente per ferie.

La vera domanda, osserva Michael Burtscher, ricercatore sulle dinamiche di squadra alla ZHAW, è capire chi consulti davvero tutti questi resoconti. Perché il fatto che sia tecnicamente possibile trascrivere ogni riunione non significa che sia opportuno farlo. «Per la coesione del team, gli scambi informali sono essenziali». I collaboratori devono poter parlare apertamente dei problemi e proporre idee non convenzionali. «Quando una persona esterna ascolta, si resta prudenti», osserva.

Il nodo del consenso
C'è poi la questione legale: si può registrare una riunione senza il consenso dei partecipanti? No, se si tratta di una conversazione non pubblica. Chi registra senza il consenso degli altri partecipanti rischia conseguenze penali. E in ambito aziendale, spiega l'avvocato David Vasella, le riunioni a porte chiuse sono considerate conversazioni non pubbliche.

Diverso è il caso della semplice trascrizione senza conservazione dell’audio, che non è contemplata dal diritto penale. Se l’assistente IA trascrive in tempo reale senza salvare il file audio, il consenso non sarebbe quindi necessario.

Resta però il problema della protezione dei dati. Le aziende devono stabilire perché le riunioni vengono trascritte, chi può accedere ai resoconti, per quanto tempo conservarli e quali incontri escludere. «Non basta trascrivere sistematicamente tutte le riunioni pensando che un giorno queste informazioni potranno risultare utili», sottolinea Vasella.

C'è poi il rischio che le trascrizioni vengano utilizzate per indagini interne o procedimenti disciplinari, magari alla ricerca di una battuta fuori luogo o di una dichiarazione confidenziale. Senza il contesto e le sfumature della voce, però, anche l’ironia può essere fraintesa.

Il confine con la sorveglianza, del resto, è sottile. Alcuni software permettono di sapere chi ha parlato e per quanto tempo. Altri possono persino analizzare il tono degli interventi e rilevare la frustrazione, l’incertezza o l’approvazione. Sistemi di questo tipo, precisa Vasella, sono vietati sul posto di lavoro e nelle scuole nell’Unione europea.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
controlloefficienzaintelligenza artificialerobot
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
18
81

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»
LIVE
NEPAL
2 gior
9
111

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»

Centauro a terra soccorso dalla Rega. Ferite gravissime
LIVE
MORBIO INFERIORE
2 gior
7

Centauro a terra soccorso dalla Rega. Ferite gravissime

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
50
148

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»
LIVE
CANTONE
16 ore
450

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»

Ve ne siete accorti? Lidl non fa più l'arrotondamento verso il basso in cassa
LIVE
SVIZZERA
2 gior
27
45

Ve ne siete accorti? Lidl non fa più l'arrotondamento verso il basso in cassa

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza
LIVE
LUGANO
1 gior
18
104

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza

I furbetti dei sacchi neri non mollano
LIVE
CANTONE
1 gior
52

I furbetti dei sacchi neri non mollano

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»
LIVE
BELLINZONA
5 ore
8
42

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

Avete visto Carla Bernasconi?
LIVE
CANTONE
2 gior

Avete visto Carla Bernasconi?

Arriva la discoteca solo per mamme
LIVE
LUGANO
1 gior

Arriva la discoteca solo per mamme

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri
LIVE
LOCARNO
1 gior
20
61

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri

Migros valuta una rottura storica con l’eredità di Duttweiler
LIVE
SVIZZERA
2 gior
29
120

Migros valuta una rottura storica con l’eredità di Duttweiler

Il nuovo marciapiede di Viganello divide: «Gli anziani rischiano di cadere»
LIVE
LUGANO
2 gior
83
65

Il nuovo marciapiede di Viganello divide: «Gli anziani rischiano di cadere»

Cercatore di funghi precipita da 20 metri
LIVE
ROVEREDO (GR)
2 gior
24
35

Cercatore di funghi precipita da 20 metri

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»
LIVE
CANTONE
17 ore
2

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»

Morto il figlio di Leone Di Lernia, decapitato in uno schianto in moto
LIVE
ITALIA
2 gior
1
20

Morto il figlio di Leone Di Lernia, decapitato in uno schianto in moto

Terremoto-Xhaka: non andrà in Nazionale
LIVE
NAZIONALE
1 gior
28
88

Terremoto-Xhaka: non andrà in Nazionale

Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia
LIVE
GRECIA
1 gior

Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia

Auto in fiamme sulla cantonale
LIVE
BELLINZONA
1 gior
19
19

Auto in fiamme sulla cantonale

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi
LIVE
LUCERNA
1 gior
62
152

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi

È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford
LIVE
STATI UNITI
1 gior
23

È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford

«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»
LIVE
ATTUALITÀ
2 gior
8
86

«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone
LIVE
SVIZZERA
1 gior
19

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto
LIVE
BELLINZONA
7 ore
21
58

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto

Il parapendio gli precipita proprio davanti agli occhi
LIVE
ZURIGO
3 gior

Il parapendio gli precipita proprio davanti agli occhi

Inverno 2026 più caldo della storia? L’esperimento di MeteoSvizzera fa riflettere
LIVE
CANTONE
3 gior
15
51

Inverno 2026 più caldo della storia? L’esperimento di MeteoSvizzera fa riflettere

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato
LIVE
PORTOGALLO
8 ore

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»
LIVE
BELLINZONA
7 ore
7
19

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»

Polemiche in Viale Olgiati
LIVE
BELLINZONA
1 gior
18
26

Polemiche in Viale Olgiati

«Mi sono procurato un certificato falso»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
96
123

«Mi sono procurato un certificato falso»

Ecco perché c'è la paura dei camionisti
LIVE
CANTONE
14 ore
20
25

Ecco perché c'è la paura dei camionisti

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»
LIVE
LUCERNA
17 ore
19
53

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»
LIVE
GRECIA
12 ore
1
15

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni
LIVE
GERMANIA
18 ore

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»
LIVE
CANTONE
14 ore
4
21

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate
LIVE
LUGANO
11 ore
5
37

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate

Alta vigilanza sul caso Zali: l'MpS vuole chiarire l'operato di Gobbi
LIVE
CANTONE
1 gior
35
155

Alta vigilanza sul caso Zali: l'MpS vuole chiarire l'operato di Gobbi

Dall’alto contro le fiamme: «Serve sangue freddo»
LIVE
LOCARNO
2 gior
45

Dall’alto contro le fiamme: «Serve sangue freddo»

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»
LIVE
CANTONE
17 ore
5

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?
LIVE
CANTONE
9 ore
13
42

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese
LIVE
CANTONE/CONFINE
11 ore
17
62

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»
LIVE
CANTONE
4 ore

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»

E sono sette, Kevin Gilardoni è ancora il re del Ticino
LIVE
MENDRISIO
3 gior
12
36

E sono sette, Kevin Gilardoni è ancora il re del Ticino

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita
LIVE
GERMANIA
1 gior

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto
LIVE
CANTONE
1 gior
17
45

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto

Inaugurata la nuova pista ciclopedonale Bodio - Giornico
LIVE
GIORNICO
2 gior
5
20

Inaugurata la nuova pista ciclopedonale Bodio - Giornico

Il Bellinzona esonera Francesco Pargalia
LIVE
ACB
2 gior
28
37

Il Bellinzona esonera Francesco Pargalia

Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto
LIVE
LUGANO
1 gior
11
31

Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto

«La vaccinazione è un fatto privato»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
49
100

«La vaccinazione è un fatto privato»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Grosso incendio in un centro di demolizione auto
LIVE
ZURIGO
1 ora

Grosso incendio in un centro di demolizione auto

Quella data che ha cambiato la sicurezza nei parlamenti svizzeri
LIVE
SVIZZERA
3 ore
4

Quella data che ha cambiato la sicurezza nei parlamenti svizzeri

Ciclista di 84 anni muore nello scontro con un camion
LIVE
ARGOVIA
4 ore

Ciclista di 84 anni muore nello scontro con un camion

Prima lo schianto contro un muro, poi lo scontro con un'auto
LIVE
GRIGIONI
9 ore
1
2

Prima lo schianto contro un muro, poi lo scontro con un'auto

Giovani folli sui monopattini elettrici: è boom di violazioni. E in Ticino aumentano gli incidenti
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
9 ore
48
96

Giovani folli sui monopattini elettrici: è boom di violazioni. E in Ticino aumentano gli incidenti

Il Nazionale vuole inasprire la "Lex Koller"
LIVE
SVIZZERA
9 ore
1
35

Il Nazionale vuole inasprire la "Lex Koller"

Furto in un autosalone: due arresti
LIVE
SAN GALLO
10 ore
8
14

Furto in un autosalone: due arresti

Distribuzione pacchi: Speedaf «presto rilevante»
LIVE
SVIZZERA
10 ore
1
6

Distribuzione pacchi: Speedaf «presto rilevante»

Servono regole più severe contro la violenza domestica
LIVE
SVIZZERA
10 ore
1
10

Servono regole più severe contro la violenza domestica

AVS/AI, ok all'accesso digitale ai dati per gli assicurati
LIVE
SVIZZERA
11 ore
11

AVS/AI, ok all'accesso digitale ai dati per gli assicurati