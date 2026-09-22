Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Quella data che ha cambiato la sicurezza nei parlamenti svizzeri

L’attentato di Zugo del 2001 ha innescato una revisione radicale dei protocolli di sicurezza nei parlamenti svizzeri. Anche in Ticino.
Quella data che ha cambiato la sicurezza nei parlamenti svizzeri
Tipress
Fonte Ats
di Redazione
Quella data che ha cambiato la sicurezza nei parlamenti svizzeri
L’attentato di Zugo del 2001 ha innescato una revisione radicale dei protocolli di sicurezza nei parlamenti svizzeri. Anche in Ticino.

ZUGO - L'attentato avvenuto nella sala del Consiglio cantonale di Zugo il 27 settembre 2001 ha segnato una svolta nelle misure di sicurezza attorno ai parlamenti di tutta la Svizzera. Da allora, non solo il Palazzo federale, ma anche le sedi cantonali sono state oggetto di una protezione rafforzata.

Provvedimenti immediati
Il giorno stesso dell'attentato, in cui Friedrich Leibacher uccise 14 membri del governo e del parlamento cantonale prima di togliersi la vita, le misure di sicurezza nelle sale dei consigli svizzeri furono immediatamente rafforzate. Nel cantone di Basilea Campagna, dove il Landrat era in seduta, la notizia del crimine portò alla chiusura della tribuna del pubblico e all'accesso regolamentato alla seduta dopo la pausa pranzo, consentito solo dopo un controllo.

Nei giorni successivi, la presenza della polizia fu intensificata in diversi cantoni, con agenti che sorvegliavano le sedute. Negli anni seguenti, in molti luoghi la presenza delle forze dell'ordine è stata ridotta, ma in alcuni parlamenti la sorveglianza da parte degli agenti è tuttora attiva.

Il dispositivo di sicurezza è stato potenziato più volte. In diversi edifici governativi e parlamentari sono state adottate misure strutturali per garantire una maggiore protezione, come l'installazione di varchi di sicurezza, pulsanti d'allarme e telecamere. Solo il cantone di Appenzello Interno non ha ritenuto necessario rafforzare le misure dopo la strage di Zugo.

Nuovi controlli a Palazzo federale
Già il 27 settembre 2001, a Palazzo federale fu annunciata l'installazione di un metal detector e l'introduzione del controllo di borse e zaini. Furono inoltre applicati severi controlli d'accesso anche ai consiglieri nazionali e agli Stati, seppur solo temporaneamente.

Dopo l'attentato di Zugo, «la presenza del personale di sicurezza nell'edificio del Parlamento è stata rafforzata», ha dichiarato una portavoce dei Servizi del Parlamento a Keystone-ATS. Nel 2001, il concetto di sicurezza fu «fondamentalmente rivisto alla luce della situazione mondiale allora tesa». Prima di allora, il Palazzo federale era liberamente accessibile.

La Delegazione amministrativa delle Camere federali aveva già rafforzato il controllo d'accesso al Palazzo federale dal 1° luglio 2001. Da quella data, le persone con autorizzazione d'accesso permanente potevano utilizzare una porta girevole dedicata.

Ancora oggi, i 100mila visitatori annuali del Palazzo federale devono identificarsi all'ingresso e sottoporsi a un controllo di sicurezza. Esistono ulteriori misure per prevenire attentati come quello di Zugo, ma la portavoce non ha voluto fornire dettagli «per motivi di sicurezza».

«Un'intera serie» di misure
Anche il cantone di Zugo ha introdotto controlli d'accesso alla sala del Gran Consiglio cantonale. Le misure di sicurezza nell'amministrazione, nei tribunali e nelle aziende che operano per conto del cantone sono state verificate e ulteriormente sviluppate, come ha comunicato un portavoce della polizia di Zugo a Keystone-ATS. Oggi, i controlli d'accesso rappresentano solo una delle molteplici misure di sicurezza adottate. Il portavoce non ha fornito dettagli sulle altre misure e sulla loro concreta attuazione.

Per prevenire atti di violenza, dal 2013 la maggior parte dei cantoni ha introdotto una cosiddetta "gestione delle minacce". Grazie all'impiego di specialisti, si punta a identificare precocemente i potenziali soggetti "pericolosi" per prevenire gravi reati. Oltre alla violenza contro le autorità, la gestione delle minacce mira anche a prevenire la violenza domestica, sessuale e l'estremismo.

Il cantone di Zugo dispone di un servizio per le misure preventive, ma non ancora di una gestione delle minacce. Un adeguamento della legge di polizia, che dovrebbe consentirne l'introduzione, è attualmente in consultazione.

Le misure di sicurezza attorno alle sedute del Consiglio cantonale vengono oggi regolarmente verificate e, se necessario, adeguate, ha aggiunto il portavoce della polizia di Zugo. «Dal punto di vista della polizia di Zugo esistono misure adeguate per garantire la protezione delle persone presenti».

In Ticino
Anche in Ticino la reazione fu praticamente immediata. In quei giorni il Parlamento non si riuniva però a Palazzo delle Orsoline, che era interessato da lavori di ristrutturazione: le sedute si tenevano alla Scuola d'arte e mestieri. Ignazio Bonoli, che nel 2001 era presidente del Gran Consiglio ticinese chiese al Consiglio di Stato di mettere due agenti di polizia all'entrata, proprio per introdurre almeno una forma di controllo. La richiesta fu accolta senza remore.

Cosa successe in Ticino

Una testimonianza particolarmente interessante è quella di Ignazio Bonoli, che nel 2001 era presidente del Gran Consiglio ticinese. In quei giorni il Parlamento non si riuniva però a Palazzo delle Orsoline, che era interessato da lavori di ristrutturazione: le sedute si tenevano alla Scuola d'arte e mestieri. Bonoli raccontò che, dopo Zugo, chiese al Consiglio di Stato di mettere due agenti di polizia all'entrata, proprio per introdurre almeno una forma di controllo. La richiesta fu accolta. Da quel momento vennero introdotte misure di sicurezza per accedere alla sala del Gran Consiglio, agli uffici del Consiglio di Stato e ai servizi dell'Amministrazione cantonale. Ai giornalisti venne data una tessera stampa per accedere alle sedute del Gran Consiglio, come testimonia questa foto scattata in quei giorni dall'agenzia fotografica Tipress. Il motivo era molto concreto: dopo quanto accaduto a Zugo, in Ticino si temeva che un episodio analogo potesse verificarsi anche qui.


Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
attentato zugomisure sicurezzapoliziasicurezzasicurezza parlamenti
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
18
81

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»
LIVE
NEPAL
1 gior
9
110

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»

Centauro a terra soccorso dalla Rega. Ferite gravissime
LIVE
MORBIO INFERIORE
2 gior
7

Centauro a terra soccorso dalla Rega. Ferite gravissime

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
49
150

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»
LIVE
CANTONE
14 ore
444

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»

Ve ne siete accorti? Lidl non fa più l'arrotondamento verso il basso in cassa
LIVE
SVIZZERA
2 gior
27
45

Ve ne siete accorti? Lidl non fa più l'arrotondamento verso il basso in cassa

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza
LIVE
LUGANO
1 gior
18
104

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza

I furbetti dei sacchi neri non mollano
LIVE
CANTONE
1 gior
52

I furbetti dei sacchi neri non mollano

Avete visto Carla Bernasconi?
LIVE
CANTONE
2 gior

Avete visto Carla Bernasconi?

Arriva la discoteca solo per mamme
LIVE
LUGANO
1 gior

Arriva la discoteca solo per mamme

Migros valuta una rottura storica con l’eredità di Duttweiler
LIVE
SVIZZERA
2 gior
29
120

Migros valuta una rottura storica con l’eredità di Duttweiler

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri
LIVE
LOCARNO
1 gior
20
61

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri

Il parapendio gli precipita proprio davanti agli occhi
LIVE
ZURIGO
3 gior

Il parapendio gli precipita proprio davanti agli occhi

Il nuovo marciapiede di Viganello divide: «Gli anziani rischiano di cadere»
LIVE
LUGANO
2 gior
83
65

Il nuovo marciapiede di Viganello divide: «Gli anziani rischiano di cadere»

Cercatore di funghi precipita da 20 metri
LIVE
ROVEREDO (GR)
2 gior
24
35

Cercatore di funghi precipita da 20 metri

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»
LIVE
CANTONE
15 ore
2

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»

Morto il figlio di Leone Di Lernia, decapitato in uno schianto in moto
LIVE
ITALIA
2 gior
1
20

Morto il figlio di Leone Di Lernia, decapitato in uno schianto in moto

Terremoto-Xhaka: non andrà in Nazionale
LIVE
NAZIONALE
1 gior
28
88

Terremoto-Xhaka: non andrà in Nazionale

Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia
LIVE
GRECIA
1 gior

Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia

Auto in fiamme sulla cantonale
LIVE
BELLINZONA
1 gior
19
19

Auto in fiamme sulla cantonale

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi
LIVE
LUCERNA
1 gior
62
152

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi

È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford
LIVE
STATI UNITI
1 gior
24

È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford

«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»
LIVE
ATTUALITÀ
2 gior
8
87

«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone
LIVE
SVIZZERA
1 gior
19

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone

Inverno 2026 più caldo della storia? L’esperimento di MeteoSvizzera fa riflettere
LIVE
CANTONE
2 gior
15
51

Inverno 2026 più caldo della storia? L’esperimento di MeteoSvizzera fa riflettere

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»
LIVE
BELLINZONA
3 ore
5
34

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

Polemiche in Viale Olgiati
LIVE
BELLINZONA
1 gior
18
26

Polemiche in Viale Olgiati

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto
LIVE
BELLINZONA
5 ore
20
54

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto

«Mi sono procurato un certificato falso»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
96
123

«Mi sono procurato un certificato falso»

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato
LIVE
PORTOGALLO
6 ore

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato

Ecco perché c'è la paura dei camionisti
LIVE
CANTONE
12 ore
20
25

Ecco perché c'è la paura dei camionisti

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»
LIVE
GRECIA
10 ore
1
15

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»
LIVE
LUCERNA
15 ore
19
53

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni
LIVE
GERMANIA
15 ore

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»
LIVE
CANTONE
12 ore
4
21

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»

E sono sette, Kevin Gilardoni è ancora il re del Ticino
LIVE
MENDRISIO
3 gior
12
36

E sono sette, Kevin Gilardoni è ancora il re del Ticino

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»
LIVE
BELLINZONA
5 ore
6
16

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate
LIVE
LUGANO
9 ore
5
36

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate

Alta vigilanza sul caso Zali: l'MpS vuole chiarire l'operato di Gobbi
LIVE
CANTONE
1 gior
35
155

Alta vigilanza sul caso Zali: l'MpS vuole chiarire l'operato di Gobbi

Dall’alto contro le fiamme: «Serve sangue freddo»
LIVE
LOCARNO
2 gior
45

Dall’alto contro le fiamme: «Serve sangue freddo»

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»
LIVE
CANTONE
15 ore
5

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese
LIVE
CANTONE/CONFINE
9 ore
16
60

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?
LIVE
CANTONE
6 ore
13
42

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita
LIVE
GERMANIA
22 ore

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto
LIVE
CANTONE
1 gior
17
45

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto

Inaugurata la nuova pista ciclopedonale Bodio - Giornico
LIVE
GIORNICO
2 gior
5
20

Inaugurata la nuova pista ciclopedonale Bodio - Giornico

Il Bellinzona esonera Francesco Pargalia
LIVE
ACB
2 gior
28
37

Il Bellinzona esonera Francesco Pargalia

Barbari, non tifosi: delirio a Berna
LIVE
BERNA
3 gior
10
93

Barbari, non tifosi: delirio a Berna

Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto
LIVE
LUGANO
1 gior
11
32

Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto

«La vaccinazione è un fatto privato»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
49
99

«La vaccinazione è un fatto privato»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Ciclista di 84 anni muore nello scontro con un camion
LIVE
ARGOVIA
2 ore

Ciclista di 84 anni muore nello scontro con un camion

Prima lo schianto contro un muro, poi lo scontro con un'auto
LIVE
GRIGIONI
7 ore
2

Prima lo schianto contro un muro, poi lo scontro con un'auto

Giovani folli sui monopattini elettrici: è boom di violazioni. E in Ticino aumentano gli incidenti
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
7 ore
47
90

Giovani folli sui monopattini elettrici: è boom di violazioni. E in Ticino aumentano gli incidenti

Il Nazionale vuole inasprire la "Lex Koller"
LIVE
SVIZZERA
7 ore
1
33

Il Nazionale vuole inasprire la "Lex Koller"

Furto in un autosalone: due arresti
LIVE
SAN GALLO
8 ore
8
13

Furto in un autosalone: due arresti

Distribuzione pacchi: Speedaf «presto rilevante»
LIVE
SVIZZERA
8 ore
1
6

Distribuzione pacchi: Speedaf «presto rilevante»

Servono regole più severe contro la violenza domestica
LIVE
SVIZZERA
8 ore
1
10

Servono regole più severe contro la violenza domestica

AVS/AI, ok all'accesso digitale ai dati per gli assicurati
LIVE
SVIZZERA
8 ore
11

AVS/AI, ok all'accesso digitale ai dati per gli assicurati

Scontro camion-ciclista, ferita una 35enne
LIVE
ZURIGO
9 ore
4

Scontro camion-ciclista, ferita una 35enne

Epidemie, approvata la revisione della legge
LIVE
SVIZZERA
10 ore
48
23

Epidemie, approvata la revisione della legge