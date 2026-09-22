Quella data che ha cambiato la sicurezza nei parlamenti svizzeri

Nei giorni successivi, la presenza della polizia fu intensificata in diversi cantoni, con agenti che sorvegliavano le sedute. Negli anni seguenti, in molti luoghi la presenza delle forze dell'ordine è stata ridotta, ma in alcuni parlamenti la sorveglianza da parte degli agenti è tuttora attiva.

Il dispositivo di sicurezza è stato potenziato più volte. In diversi edifici governativi e parlamentari sono state adottate misure strutturali per garantire una maggiore protezione, come l'installazione di varchi di sicurezza, pulsanti d'allarme e telecamere. Solo il cantone di Appenzello Interno non ha ritenuto necessario rafforzare le misure dopo la strage di Zugo.