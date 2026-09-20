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«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»

Emma Sayle è la fondatrice del marchio Killing Kittens. Quest'estate ha organizzato la prima crociera a sfondo sessuale del suo marchio nel Mediterraneo. Ora parla della sua missione e della sua visione per una vita sessuale più appagante.
«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»
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«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»
Emma Sayle è la fondatrice del marchio Killing Kittens. Quest'estate ha organizzato la prima crociera a sfondo sessuale del suo marchio nel Mediterraneo. Ora parla della sua missione e della sua visione per una vita sessuale più appagante.

Nel giugno di quest'anno, 630 adulti con un approccio aperto nei confronti della sessualità sono salpati da Barcellona. Il loro obiettivo: una settimana di divertimento, feste e tanto sesso. Anche 20 Minuten era a bordo.

Il viaggio è stato "offerto" da Emma Sayle, una donna britannica e amica d'infanzia della principessa Kate Middleton. Sayle ha fondato il marchio Killing Kittens, o "KK" in breve, a metà degli anni 2000. Da allora, ha organizzato feste a sfondo sessuale in Gran Bretagna e in tutta Europa.

Particolarità: qui le donne hanno il controllo totale. Nessun uomo può toccare una donna senza il suo consenso. 20 Minuten ha intervistato la fondatrice di KK.

Emma Sayle, perché ha fondato Killing Kittens?
«Da giovane, ho notato che ai ragazzi era permesso fare cose che alle ragazze non erano concesse. Ad esempio, prendere l'iniziativa o semplicemente fare sesso per piacere. Quando le giovani donne lo facevano, venivano condannate dalla società e chiamate prostitute, o peggio. Quando ho fondato KK circa 21 anni fa, ci si aspettava ancora che le donne fossero riservate ed educate, e la società diceva loro che avevano molto di cui vergognarsi. Volevo creare un mondo in cui le cose fossero diverse, un mondo in cui avrei voluto vivere».

Cosa significa KK esattamente?
«Significa che le donne sono al comando. Volevo creare un luogo in cui potessero fare ciò che di solito fanno gli uomini: prendere l'iniziativa e ottenere ciò che desiderano. Un luogo in cui sentirsi sicure, fiduciose e forti».

Killing Kittens è un movimento politico?
«No. Detesto etichette come "Il futuro è donna" o il movimento delle mogli tradizionaliste e cose del genere. Per me, il futuro è umano. Il mio obiettivo è la parità di opportunità. Amo gli uomini, ma uomini e donne dovrebbero avere pari diritti. E ai miei eventi, le donne sono al centro dell'attenzione perché non lo sono in molti altri contesti».

Ha accennato al fatto che la società la faceva sentire in imbarazzo da giovane. Da allora sono successe molte cose. È ancora un problema che preoccupa la Generazione Z?
«Beh, sì, la società è cambiata molto negli ultimi anni. Le donne, ad esempio, sono più indipendenti. D'altra parte, si sono sviluppati fenomeni come la mascolinità tossica, il movimento di Andrew Tate e tutto il resto. La violenza contro le donne è aumentata nel Regno Unito. Ci sentiamo meno sicure rispetto a qualche anno fa. E, come se non bastasse le donne, soprattutto le giovani, hanno molta più paura di parlare pubblicamente e di difendersi a causa del bullismo online. Credo che siamo ancora lontani dal risolvere questi problemi e che ci sia molto lavoro da fare».

C'è una critica principale rivolta a Killing Kittens: gli eventi sono costosi. Le feste costano almeno 150 sterline (circa 165 franchi svizzeri). Le crociere partono da oltre 5.000 sterline (circa 5.500 franchi svizzeri) – e questo non include nemmeno il viaggio di andata e ritorno dalla nave.
«I nostri prezzi sono assolutamente in linea con quelli praticati da altri fornitori per esperienze di alto livello. Prendiamo ad esempio la crociera: il nostro ricarico rispetto al costo di una normale settimana su quella nave non è significativo. E su una crociera normale non si trovano i nostri spettacoli, l'atmosfera, o il sesso. Lo stesso vale per le nostre feste e i nostri weekend di lusso. A volte sento persino dire che dovremmo chiedere di più. Ma non voglio. Voglio che gli eventi di KK rimangano accessibili alle giovani donne. Detto questo, in definitiva, KK è un'attività commerciale, non un ente di beneficenza».

Perché gli uomini pagano di più delle donne?
«Molti uomini si lamentano di questo (ride). Ma quando lo fanno, dico loro che metterò fine a questa pratica non appena il divario salariale di genere scomparirà. E sì, forse è un'affermazione un po' politica».

Avete iniziato con le feste. Come siete arrivati ​​a organizzare crociere a sfondo sessuale?
«Le cosiddette crociere lifestyle stanno crescendo enormemente. Dopo il Covid-19, le persone si sono rese conto che abbiamo una sola vita. Molte persone che avevano già partecipato a crociere lifestyle ci hanno contattato chiedendoci di organizzarne una. Volevano lasciarsi andare senza dover tornare a casa dopo poche ore. Avevamo già organizzato eventi con 600 persone. Così abbiamo pensato di provarci. E per fortuna è andata bene».

Quanto è stato difficile convincere la compagnia di crociere a noleggiare un'intera nave a poche centinaia di persone ossessionate dal sesso?
«Non particolarmente difficile, perché esiste già un mercato per questo. Succedono cose ben più spiacevoli sulle crociere tradizionali rispetto a 600 persone che fanno sesso consensuale. Una delle condizioni poste dalla compagnia di crociere, tuttavia, è che non menzioniamo il loro nome quando parliamo con i media, perché le crociere a tema "lifestyle" rappresentano solo una piccola parte della loro attività».

La nave aveva anche una stanza BDSM dove le persone si picchiavano e si legavano ai mobili. Certo, era consensuale, ma comunque: perché è accettabile permetterlo e persino guadagnarci?
«La differenza sta proprio nel consenso e nella volontarietà. Il BDSM tra adulti consapevoli non significa che le persone si facciano del male a vicenda. Noi, come organizzatori, diamo la libertà di fare ciò che procura loro piacere, entro limiti ben definiti. Non dovremmo sostituire l'antica vergogna sessuale con un giudizio sociale su quali desideri sessuali siano accettabili e quali no. Il mio lavoro è creare un ambiente in cui le persone possano esplorare se stesse in modo sicuro, aperto e senza paura o vergogna».

Viene sempre menzionato il fatto che ha frequentato la stessa scuola di Kate Middleton, la Principessa del Galles. Perché tutti sembrano così ossessionati da questo fatto?
«È una cosa tipicamente britannica, suppongo. La nostra stampa è totalmente ossessionata da questa amicizia (ride). Siamo arrivati ​​al punto di dire a volte che la storia della nostra azienda è in realtà la storia di "Killing Kittens e Kate". Comunque sì, abbiamo frequentato la stessa scuola; abbiamo trascorso un periodo insieme dopo la sua separazione da William. Era intorno al 2007. Lei si è iscritta alla mia stessa confraternita e ha partecipato alle attività sportive che organizzavo. Ma poi abbiamo perso i contatti e ora ovviamente conduciamo vite completamente diverse».

KK organizzava feste a sfondo sessuale già nel 2007. Era presente a uno di questi eventi?
«No, non c'era».

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