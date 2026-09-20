«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»

Avete iniziato con le feste. Come siete arrivati ​​a organizzare crociere a sfondo sessuale?

«Le cosiddette crociere lifestyle stanno crescendo enormemente. Dopo il Covid-19, le persone si sono rese conto che abbiamo una sola vita. Molte persone che avevano già partecipato a crociere lifestyle ci hanno contattato chiedendoci di organizzarne una. Volevano lasciarsi andare senza dover tornare a casa dopo poche ore. Avevamo già organizzato eventi con 600 persone. Così abbiamo pensato di provarci. E per fortuna è andata bene».

Quanto è stato difficile convincere la compagnia di crociere a noleggiare un'intera nave a poche centinaia di persone ossessionate dal sesso?

«Non particolarmente difficile, perché esiste già un mercato per questo. Succedono cose ben più spiacevoli sulle crociere tradizionali rispetto a 600 persone che fanno sesso consensuale. Una delle condizioni poste dalla compagnia di crociere, tuttavia, è che non menzioniamo il loro nome quando parliamo con i media, perché le crociere a tema "lifestyle" rappresentano solo una piccola parte della loro attività».